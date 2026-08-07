Нужен ли бумажный документ?

Статьи,Архивы
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В эпоху глобальной цифровизации, когда все необходимые для жизнедеятельности государства и каждого гражданина данные сосредоточены на мощных серверах, мы стали забывать о самом простом способе хранения информации – бумажных архивах. Казалось бы, современные технологии могут все и призваны облегчать человеку жизнь, однако так пока происходит не всегда. И тогда на выручку приходит проверенный временем способ – обращение в архив, где есть документы на бумажном носителе.

фото Юрия Беккера

Любой архив зависим от человеческого фактора. И если делом занимается профессионал, то успех в поиске нужной информации гарантирован. Закономерно, что в знак уважения к специалистам отрасли был учрежден профессиональный праздник – День архивиста. Государственные и ведомственные архивы и сегодня принимают бумажные документы, а в хранилищах их, без преувеличения, тонны. И, конечно, еще очень не скоро все они будут оцифрованы.

Недавно моему знакомому понадобилось найти документ 30-летней давности – выписку из истории болезни жены. В АО «Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова» (ННЦХ), где проводилась операция, электронных записей в ту пору не делали. Но при этом сохранили бумажный архив, в котором и была найдена необходимая информация. По нормативам такие выписки должны храниться 25 лет, операционные журналы – 50 лет, а научные работы и личные дела сотрудников – вечно.

В поиске документа знакомому помогла Гульнара Абайдуллаевна Абдрахманова, которая посвятила работе в ННЦХ им. А. Н. Сызганова более 35 лет. В центр она пришла в 1989-м. С 2008 года занимает должность регистратора медицинских карт. К своему делу специалист относится с особой ответственностью, трепетом и заботой. К ней, как к опытному хранителю истории центра, часто обращаются бывшие пациенты, желаю­щие найти выписки многолетней давности. Постоянными посетителями архива являются и сотрудники ННЦХ: накопленные десятилетиями уникальные данные служат ценной основой для их научных трудов.

Все тонкости и нюансы архив­ного дела Гульнара Абайдуллаевна освоила под руководством своего первого наставника – Ирины Борисовны Дургуновой. Этот высококлассный специалист помогла ей постичь профессию изнутри. Сегодня Гульнара Абайдуллаевна безоши­бочно ориентируется в бесчисленных лабиринтах архива­ и мгновенно находит любую запрашиваемую информацию.

По оценке экспертов, классические бумажные архивы до сих пор превосходят электронные по ряду ключевых параметров: долговечности, юридической силе и абсолютной защищенности от киберугроз. Бумажный документ неуязвим для вирусов и хакерских атак, а его подлинность гораздо легче защитить от фальсификаций. Кроме того, такие архивы обладают полной технологической независимос­тью. Они не требуют компьютеров, обновлений программного обеспечения или электричества – доступ к ценным данным сохраняется веками вне зависимости от капри­зов технического прогресса.

Стоит отметить и важный юридический фактор: бумажный документ с оригинальной подписью и печатью обладает неоспоримой доказательной силой в суде. В случае сомнений легче провести почерковедческую экспертизу оригинального носителя.

Бумажные документы нельзя стереть одним кликом, как это может произойти в электронной системе хранения. К тому же при соблюдении базовых условий (влажность, температура, свет) качественная бумага и чернила (печать) сохраняются веками, тогда как магнитные и твердотельные накопители подвержены деградации уже через 5–10 лет.

Разумеется, в век тотальной цифровизации призывать к отказу от электронных баз данных бессмысленно. Это все равно что в один миг отказаться от доллара, полностью парализовав меж­дународную торговлю... Однако дублировать информацию на бумаге жизненно необходимо. Без этого мы рискуем оказаться в «плену» у алгоритмов, которым безразличны человеческие судьбы, порой зависящие от одной-единственной справки. Помним мы и об уязвимости цифровых систем: риск того, что конфиденциальные электронные данные попадут в руки мошенников, сегодня крайне высок.

#архив #Гульнара Абдрахманова #Национальный научный центр хирургии

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