Собирают девочки роботов

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Необычный детский лагерь действует на базе школы № 117, построенной в рамках национального проекта «Келешек мектептерi». Называется он RoboTechnoGirls и предназначен для девочек, которые интересуются робототехникой, программированием и новыми технологиями. Программа рассчитана на пять недель. Занятия проходят три раза в неделю.

Руководитель проекта, представитель школы Robotek Екатерина Пушкарева отмечает, что более 90% учеников, увлеченных робототехникой, составляют мальчики. Чтобы привить интерес к новым технологиям и у девочек, три года назад учреждение при поддержке центра «Астана Дарыны» и организации TechnoWomen запустило специальную образовательную программу.

– Наши занятия бесплатные. Школьницы не просто занимаются робототехникой, а добиваются в этой области высоких результатов, – говорит Екатерина Пушкарева. – Мы создаем пространство, где они знакомятся с единомышленниками, учатся работать в команде и начинают реализовывать себя в сфере высоких технологий.

Под наставничеством преподавателей девочки собирают своих первых роботов. При этом многие из них прежде даже не держали в руках конструкторы LEGO Mindstorms EV3. Однако всего за несколько занятий ученицы осваивают принципы инженерии, начинают разбираться в работе датчиков, двигателей, после чего переходят к программированию.

– В прошлом году мы впервые включили в программу лагеря изучение элементов искусственного интеллекта, – продолжает Екатерина Пушкарева. – Помимо занятий провели ученицам экскурсии по Международному центру искусственного интеллекта Alem.ai, устроили встречу с женщинами-лидерами, которые стали успешными в инженерии, цифровой индустрии и предпринимательстве. Такой опыт позволяет детям увидеть реальные примеры и понять, что путь в высокотехнологичные отрасли вполне достижим.

В текущем году лагерь принял два потока учениц в возрасте 10–13 лет. Всего выпускницами стали около 60 школьниц.

Один из наставников проекта – 19-летний Ердаулет Жахангер. За год работы в школе Robotek он накопил солидный опыт преподавания как детям, так и взрос­лым. По его словам, многие девочки приходят практически без навыков, но всего за несколько уроков уверенно овладевают робототехникой.

– Мы начинаем с самых прос­тых конструкций и постепенно переходим к более сложным проектам, – говорит Ердаулет. – Сначала девочки изучают процесс сборки роботов, затем – программирование, знакомятся с языком Python, а также получают первые представления об искусственном интеллекте. За пять недель они осваивают все материалы, на изу­чение которых в школах отводится несколько месяцев.

Во время занятий школьницы создают самые разные модели: от экскаваторов и роботов-пылесосов до ветрогенераторов, чертежных машин и транспортных механизмов. Однажды Ердаулет с ученицами даже собрал на базе Arduino умный светофор, реагирующий на движение предметов. Такие разработки, по словам тренера, отлично развивают инженерное и творческое мышление.

Главной проверкой приобретенных навыков становится финальный турнир по робототехнике – своеобразный экзамен, который позволяет увидеть, насколько успешно школьницы освоили курс. Команды самостоятельно собирают роботов, пишут программы управления и разрабатывают собственные стратегии.

В этом году соревнования прошли по роботам-сумо. Правила просты: на круглой арене выступают два робота, которые должны вытолкнуть друг друга за пределы ограничительной черты. Успех зависит не столько от мощности конструкции, сколько от правильных инженерных решений. Одни команды делают ставку на скорость, используя повышающие передачи, другие – на силу, устанавливая понижающие редукторы.

Кто-то программировал роботов на постоянный поиск противника при помощи ультразвуковых датчиков. Другая команда делала ставку на датчики цвета, позволяющие машине вовремя остановиться перед чертой у края арены и избежать падения.

Тринадцатилетняя ученица лицея № 9 «Зерде» Малика Куанганова рассказывает, что очень любит конструкторы, но практически не занималась программированием. Лагерь помог ей освоить новые навыки и пополнить портфолио проектами, которые пригодятся при поступлении в вуз.

– За месяц мы сконструировали много разных роботов. К примеру, FrameBot, ExpressBot, бот с зубчатой передачей. Мне запомнился робот-чертежник, который рисовал квадраты, треугольники. Недавно у нас был турнир по перетягиванию каната, и мы сделали робота, с которым победили, – улыбается Малика.

Инкар Марс – тоже из лицея «Зерде», и она в восторге от занятий в лагере. Больше всего ей нравится общение с единомышленниками. За время обучения школьница освоила несколько моделей роботов и теперь готовится продемонстрировать свои навыки на итоговом турнире.

Самая юная участница – 10-летняя Амина Кабыл, которая признается, что раньше никогда не занималась робототехникой, однако за время обучения научилась собирать роботов и писать простые прог­раммы. По ее словам, сложные темы преподаватели объясняют доступно и понятно, поэтому даже новички быстро обретают уверенность.

Не менее показательна история Жибек Дон. В прошлом году она сама была участницей RoboTechnoGirls, а нынешним летом вернулась в лагерь уже в качестве волонтера. Теперь девушка помогает и новым участницам, и преподавателям во время занятий.

Поддержку проекту, как отмечалось выше, оказывают сотрудники центра «Астана Дарыны». Методист Асем Теберекбай считает, что работа лагеря решает задачи по популяризации инженерных профессий среди девочек, развитию навыков

командной работы и способностей применять знания на практике.

– В течение года «Астана Дарыны» проводит более 300 мероприятий в столице. Значительная их часть связана с робототехникой и инженерией. Это различные соревнования, обу­чающие мас­тер-классы, акции, курсы. Лагерь RoboTechnoGirls – один из показательных примеров, – сказала методист.