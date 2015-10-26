Их подвиг бессмертен 536 Константин АРТЕМЬЕВ, Оренбург

Открытие Международной вахты памяти состоялось в торжественной обстановке. Более 200 курсантов, ветераны Великой Отечественной войны, студенты и школьники образовали полукруг около Вечного огня, словно защищая его от порывов вет­ра, такого же холодного, как и тревожной осенью 1941 года, когда немецкие войска штурмовали оборонительные укрепления у самых стен Москвы.

Тогда сформированная под Алма-Атой 316-я стрелковая дивизия во главе с генерал-майором Иваном Панфиловым выдвинулась во второй эшелон обороны, приняла на себя основной удар немецких танковых армий под Волоколамском и не пропустила фашистов в столицу.

Бой под разъездом Дубосеково, в котором, не отступив со своего рубежа, погибли 28 отважных бойцов, стал одним из самых героических эпизодов Великой Отечественной войны.

Через 70 с лишним лет по инициативе общественной организации «Содружество народов Евразии» было решено пронести штандарт Панфиловской дивизии в Оренбургe, Челябинскe, Екатеринбургe, Новосибирскe, Уфе. Продолжится международная акция в городах Казахстана и Кыргызстана, а финиширует в Москве у памятника героям-панфиловцам.

На состоявшемся митинге вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин отметил, что адрес старта Вахты памяти выбран не случайно. В Оренбургском музее под открытым небом «Салют, Победа!» отражены боевые и трудовые заслуги оренбуржцев на всех этапах Великой Отечественной войны. Здесь же представлена мощь нашего современного оружия.

– Бессмертный подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю как замечательный пример героизма и стойкости, – сказал Д. Кулагин. – Старшее поколение, отстоявшее право на мирную жизнь, стало для молодежи примером беззаветной любви к своей Родине и своему народу.

Заместитель председателя, заведующий секретариатом Ассамблеи народов Казахстана Актюбинской области Жолдас Нуршин и советник Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Токтогул Какчекеев в своих выступлениях говорили о том, что выстоять и победить в той жестокой войне помогали дружба и сплоченность людей разных этносов. Панфиловская дивизия была интернациональной. 40% ее личного состава составляли казахи, 30% – русские, еще 30% были представителями других народов.

Принимая штандарт, эксперт фонда «Евразийское содружество» из Челябинска Дмитрий Глухарев подчеркнул, что хранить память о героях – священный долг. Эксперт по развитию информационных и научных связей с зарубежными странами политологического центра «Север-Юг» Анна Власова, прибывшая в Оренбург из Москвы, зачитала приветствие ректора Российского государственного гуманитарного университета Ефима Пивовара. В нем, в частности, говорится: «Российский государственный гуманитарный университет готов поддержать инициативу проведения в течение 2015–2016 годов Международной вахты памяти «Нас миллионы панфиловцев», приуроченной к 75-летию исторической Победы под Москвой. Одним из важнейших этапов на пути к разгрому врага стала московская битва, в ходе которой был полностью разрушен миф о непобедимости немецкой армии, а народы Советского Союза продемонстрировали героические примеры воинского братства, взаимовыручки, готовности пожертвовать жизнью ради достижения великой цели. Наша задача состоит в том, чтобы незримые нити, связывающие ветеранов и молодежь XXI столетия, крепли, в том числе благодаря таким инициативам, как Международная вахта памяти, которая стартует в Оренбурге».

Участники акции почтили память героев минутой молчания. В честь бессмертного подвига панфиловцев были возложены цветы к монументу Славы. Торжество продолжилось маршем кадетских колонн и построением знаменной группы.

В конференц-зале областной библиотеки им. Крупской, куда переместился центр событий, состоялось заседание «круглого стола» «Боевое братство народов в Великой Отечественной войне». На нем шел обстоятельный разговор о том, как сохранить истинную историю и противодействовать фальсификаторам. В том числе в соцсетях.

– В этом году мы отмечаем очень значимую дату – 70-летие Великой Победы, обеспечившей жизнь, свободу и независимость нынешних поколений и связавшей наши народы в единое боевое братство, – сказал вице-губернатор Дмитрий Кулагин. – Мы горды тем, что именно у нас, в Оренбуржье, дан старт Международной вахте памяти. У нас в области с недавних пор проводится акция «Читаем детям о войне». Вот и я недавно прочитал ребятам рассказ на военную тему, а потом спросил, каких полководцев они знают, какие книги читали, какие фильмы смотрели? Результаты этого опроса свидетельствуют о том, что необходима серьезная идеологическая работы с детьми.

Тему патриотического и интернационального воспитания продолжили доцент кафедры всеобщей истории Оренбургского педагогического университета Светлана Дерябина, заведующий кафедрой истории Казахстана Актюбинского международного университета Даулет Абенов. Оренбургские ученые – доктор исторических наук, профессор ОГАУ Алла Федорова и старший научный сотрудник НИИ истории и этнографии Южного Урала при ОГУ Денис Денисов представили биографии героев Панфиловской дивизии разных национальностей.

Собравшиеся были едины во мнении: общая историческая память укрепляет дружбу между народами России, Казахстана и других стран Содружества. Подводя итоги диалога, доктор исторических наук, профессор, президент Ассамблеи народов Оренбургской области Веналий Амелин констатировал, что этому будет способствовать и Вахта памяти.

Участники акции посетили Оренбургский краеведческий музей, где хранятся подлинные боевые знамена 14 дивизий, сформированных в годы войны на территории Оренбуржья, а также знамя Российского военно-исторического общества. С большим интересом знакомились они и с материалами стенда организации «Патриоты Отечества», рассказывающими о ежегодных экспедициях молодежи по местам боев Великой Отечественной. Работа поисковых отрядов стала ярким свидетельством того, что память о подвигах героев будет бережно храниться и передаваться из поколения в поколение.



