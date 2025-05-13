Во втором чтении мажилисменам предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам гражданской защиты. Они направлены в том числе на повышение социального статуса сотрудников соответствующих органов, возврат пожарного контроля при приемке в эксплуа­тацию объек­тов с массовым пребыванием людей, а также на реа­лизацию ряда других норм. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты внесли поправки, касающиеся, в частности, решения жилищных вопросов нуждающихся сотрудников органов гражданской защиты – путем предоставления права на жилищные выплаты и возможности приватизации служебных квартир.

Также на рассмотрение палаты вносится законопроект о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года (далее – фонд). Фонд учрежден с целью содействия экономической и финансовой стабильности, а также поддержки устойчивого развития в государствах – участниках фонда. Протокол предусматривает преоб­разование фонда в самостоятельную международную организацию.

Проект повестки пленарного заседания включает также новый законопроект, касающийся Соглашения с Правительством Французской Республики о реадмиссии лиц, по которому палате предстоит определить профильному комитету срок подготовки заключения, сообщила пресс-служба Мажилиса.