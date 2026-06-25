«Иммунный ответ» на эпоху постправды: Токаев высказался о роли СМИ в борьбе с дезинформацией

Президент

Глава государства сегодня выступил на церемонии награждения работников СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев остановился на роли журналистов в борьбе с распространением дезинформации.

- Современные технологии породили «ботофермы», которые целенаправленно засевают цифровое поле семенами раздора. Распространение откровенной лжи и клеветы, которые теперь буднично называют дипфейками, сформировало опасный феномен «постправды», где объективные факты подменяются управляемыми эмоциями и злонамеренными провокациями. Для подрыва общественной солидарности и согласия, компрометации государственных институтов используются инструментарии искусственного интеллекта. Поддельные цифровые копии публичных лиц практически неотличимы от оригиналов, и данные технологии уже активно осваиваются разного рода мошенниками и деструктивными силами. Поэтому ответственные работники медиасферы должны стать частью «иммунного ответа» государства на эти гибридные, опаснейшие по своей сути вызовы, угрозы. Вашу роль здесь трудно переоценить, – сказал Президент.

Глава государства отметил, что в Казахстане созданы все необходимые условия для деятельности СМИ.

- В стране созданы все условия для плюрализма мнений, законодательно закреплены свобода слова и запрет на цензуру. Однако свобода не имеет ничего общего со вседозволенностью. Всем, кто пытается манипулировать общественным мнением, используя медиасферу в корыстных интересах, пора усвоить простую аксиому: ваши права заканчиваются там, где начинаются права и человеческое достоинство другого гражданина. Всем нам предстоит кардинально повысить уровень медиаграмотности в обществе, чтобы люди умели распознавать спекуляции и «отделять зерна правды от плевел кривды». Важно также поставить технологии искусственного интеллекта на службу безопасности и правопорядку, используя их для оперативного выявления и блокировки противоправного контента. Мы как страна, где царят Закон и Порядок, обязаны выстроить жесткий заслон правовому нигилизму, радикализму и пропаганде чуждых нам ценностей. Это очень важная задача, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 

#Токаев #награждение #Акорда #СМИ

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