Импульс для проявления гражданской активности

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Лилия Сыздыкова

Нынешний электоральный период – один из ключевых элементов политической трансформации Казахстана.

«Политические реформы: переход к новой политической модели» – так была обозначена тема экспертной встречи, организованной в Астане Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК.

Участники мероприятия обсудили особенности и важность выборов 2023 года, дали экс­пертную оценку влиянию сис­темных изменений, произошедших в рамках реализованных политических реформ, а также политической реструктуризации Казахстана.

Как отметили эксперты, нынешний электоральный период является одним из ключевых элементов политической трансформации. Кампания по выборам в Мажилис и маслихаты всех уровней станет одним из важнейших этапов модернизации государственных институтов.

В целом комплекс политических реформ затронул все уровни представительной власти и создал условия для обновления всей системы. Происходящие в стране преобразования стали стимулом для развития электоральной культуры и роста гражданской активности.

Заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина остановилась на нескольких аспектах реализации политических реформ. В первую очередь она обратила внимание на то, что новые правила регистрации политических партий активизировали процесс партийного строительства в стране – к нынешней предвыборной гонке подключились две совершенно новые партии, созданные в соответствии с законодательными нововведениями.

– Во-вторых, в рамках электорального цикла были реализованы права граждан быть избранными. Это стало возможным благодаря внедрению прямых выборов сельских акимов, а также переходу на смешанную избирательную систему, когда каждый гражданин получил право избирать и быть избранным в Парламент и маслихаты. В-третьих, это модернизация политических институтов. И здесь речь идет не просто о количественных изменениях, но и о содержательных переменах в составах и в работе Парламента и местных маслихатов. Важным станет еще одно нововведение – институт отзыва депутатов, – отметила Алуа Жолдыбалина.

Директор Института этнополитических исследований Талгат Калиев заметил, что в ходе нынешних выборов выстроился новый общественный договор между властью и обществом.

– Участвуют все политические силы и акторы – как новые, так и более опытные. Происходит обмен мнениями, – отметил он. – Дискуссии в социальных сетях говорят о том, что ожидается высокая активность. В то же время нам надо научиться голосовать, впитывать электоральную культуру. Для некоторых избирателей это будет первым опытом голосования. Целое поколение родилось с последних выборов, когда использовалась мажоритарная система. Важно проводить работу в своем окружении, информировать граждан о том, как устроены выборы и на что влияют их результаты, – подчерк­нул политолог.

По мнению директора центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева, текущие парламентские выборы являются уникальными.

С одной стороны, выборы обусловлены политическими реформами 2020–2022 годов, включая принятие поправок в Конституцию РК и Закон «О выборах». С другой стороны, как обращает внимание эксперт, эти выборы сами задают темп новому этапу реформирования политической системы Казахстана.

– В первом случае благодаря отмеченным реформам парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной сис­теме. При этом наблюдается высокий уровень конкуренции в одномандатных избирательных округах. Это означает продвижение новых идей и многообразие политической и информационной повестки. Во втором случае формирование новых составов Мажилиса Парламента и мас­лихатов всех уровней позволит принять ряд важных мер в интересах развития страны и ее регионов, – отметил Андрей Чеботарев.

Он напомнил, что от предыдущего созыва Мажилиса на рассмотрение к будущим парламентариям перейдут, в частности, проекты законов о местном самоуправлении и об общественном контроле. Перед ними также стоит задача по законодательному обеспечению реализации предвыборной программы Президента с большим объемом мер социально-экономического характера.

Политолог Жанар Тулиндинова считает, что нынешняя предвыборная агитационная кампания смогла опровергнуть скепсис по отношению к политическим реформам. По ее мнению, введение смешанной системы и возможность баллотироваться по одномандатным округам повысили уровень доверия граж­дан и дали существенный импульс для проявления гражданской, политической активности казахстанцев.

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