Индивидуальную косметику создаёт робот в Сеуле

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В одном из магазинов Сеула робот со встроенным искусственным интеллектом создаёт индивидуальное косметическое средство. Система машины предлагает несколько сотен оттенков тонального крема и помады для губ. Как работает этот процесс, рассказывает «24KZ», передает Kazpravda.kz

Эта роботизированная система изготавливает косметику персонально для каждого клиента. Встроенный алгоритм на базе искусственного интеллекта сканирует лицо человека и проводит диагностику кожи. Далее программа предлагает соответствующий тон и тип продукции. Это может быть тональный крем или основа под макияж. После того, как клиент определится, робот производит индивидуальное средство. Причём продукт готовится на месте по запросу покупателя, отмечает изобретатель Ли Ён Джин.

«Мы разработали систему, которая работает за счёт использования методов машинного обучения. Она позволяет оценивать кожу каждого клиента с помощью искусственного интеллекта. Раньше этот процесс выполнялся только клиницистами», - говорит доктор инженерных наук Ли Ён Джин.

Инженеры обучали искусственный интеллект на базе данных сельской косметической компании. В её архивах хранится информация, собранная за 78 лет существования фирмы. Большой объем информации позволил создать широкий ассортимент продукции.

«У каждого человека свой уникальный тон кожи, но зачастую мы покупаем самые распространенные оттенки косметики, которые есть в свободной продаже. Я не особо интересуюсь косметикой, поэтому мне сложно подобрать её самостоятельно, да и по внешнему виду средства не всегда понятно, подойдет ли оно. Так что, думаю, этой машине можно доверять», - поделилась жительница Сеула Квон Ю Джин.

По словам соавтора проекта, сегодня в каталоге робота есть 205 оттенков тонального крема и 366 цветов помады для губ.

«Клиенты больше предпочитают персонализированную продукцию, так как у каждого человека могут быть разные проблемы с кожей. Существующие промышленные методы позволяют выпускать новый косметический продукт каждые два месяца. А внедрение технологий искусственного интеллекта в производство косметики позволит создавать новое средство каждую неделю», - рассказывает научный сотрудник Южнокорейского исследовательского института электроники и телекоммуникаций Ян Ён Сук.

С развитием искусственного интеллекта бьюти-индустрия переживает изменения. Персонализированные рекомендации по выбору косметики и виртуальные консультанты по уходу за кожей во многом влияют на выбор потребителей. Мировой рынок применения технологий искусственного интеллекта в косметической промышленности вырастет в два раза по сравнению с прошлым годом. Показатель достигнет 8 миллиардов долларов к 2028 году. Такой прогноз сделали специалисты аналитической компании Business Research Company в Пенсильвании.