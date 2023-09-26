Индийский лоукостер IndiGo запустил рейсы из Дели в Алматы

Комитетом гражданской авиации ведется работа по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов на постоянной основе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.

Фото: Комитет гражданской авиации РК

Так, 24 сентября текущего года индийская низкобюджетная авиакомпания «IndiGo» запустила прямые пассажирские рейсы в Казахстан по маршруту Дели – Алматы с частотой 3 рейса в неделю (вторник, четверг и суббота) на воздушных судах типа А-320 и А-321.

На первом рейсе между городами Дели и Алматы средняя коммерческая загрузка составила 69%.

Увеличение рейсов между Казахстаном и Индией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Справочно:

«IndiGo» – крупнейший индийский лоукост авиаперевозчик, создан в августе 2006 года. Парк авиакомпании состоит из порядка 300 воздушных судов типа А-320, А-321 емкостью 186, 222, 232 кресел и ATR-72. Общее количество пунктов назначения – 104, в том числе 78 – внутренние, 26 – международные (Швейцария, Бельгия, Ирландия, Сингапур, Испания, Франция, Малайзия, Бахрейн, Венгрия, Бангладеш, Шри-Ланка, Дания, Гонконг, Непал, Португалия и т.д.).