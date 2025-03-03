Инфляция в Казахстане: февраль 2025 года показал рост на 1,5%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В феврале 2025 года инфляция в Казахстане ускорилась до 1,5%, превысив январский показатель в 1,1%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

В феврале 2025 года месячный индекс потребительских цен ускорился и составил 1,5% (в январе т. г. – 1,1%).

В структуре ИПЦ рост составил:

- платные услуги – 2,1%;

- продовольственные товары – 1,5%;

- непродовольственные товары – на 1%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Астане – 2,9% (выше среднереспубликанского уровня на 1,4 п.п.), самая низкая в областях Абай и Кызылординской - по 0,7%.

В годовом исчислении инфляция в феврале 2025 года составила 9,4%.

В структуре ИПЦ цены повысились:

- платные услуги – на 14,1%;

- непродовольственные товары – на 8,7%;

- продовольственные товары – на 6,5%.