Инфляция в Казахстане: февраль 2025 года показал рост на 1,5%

Самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Астане – 2,9%
В феврале 2025 года инфляция в Казахстане ускорилась до 1,5%, превысив январский показатель в 1,1%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat
В феврале 2025 года месячный индекс потребительских цен ускорился и составил 1,5% (в январе т. г. – 1,1%).
В структуре ИПЦ рост составил:
- платные услуги – 2,1%;
- продовольственные товары – 1,5%;
- непродовольственные товары – на 1%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Астане – 2,9% (выше среднереспубликанского уровня на 1,4 п.п.), самая низкая в областях Абай и Кызылординской - по 0,7%.
В годовом исчислении инфляция в феврале 2025 года составила 9,4%.
В структуре ИПЦ цены повысились:
- платные услуги – на 14,1%;
- непродовольственные товары – на 8,7%;
- продовольственные товары – на 6,5%.