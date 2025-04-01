В марте 2025 года инфляция замедлилась до 1,3%, в то время как в годовом выражении она составила 10%. Цены на продовольственные товары выросли на 1,6%, платные услуги – на 1,3%, а на непродовольственные товары – на 0,8%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat
В марте 2025 года месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 1,3% (в январе т.г. – 1,5%).
В структуре ИПЦ рост составил:
платные услуги – 1,3%;
продовольственные товары – 1,6%;
непродовольственные товары – на 0,8%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области – 2,4% (выше среднереспубликанского уровня на 1,1 п.п.), самая низкая в Мангистауской области 0,4%.
В годовом исчислении инфляция в марте 2025 года составила 10%.
В структуре ИПЦ цены повысились:
платные услуги – на 14,3%;
непродовольственные товары – на 9,1%;
продовольственные товары – на 7,6%.