В марте 2025 года инфляция замедлилась до 1,3%, в то время как в годовом выражении она составила 10%. Цены на продовольственные товары выросли на 1,6%, платные услуги – на 1,3%, а на непродовольственные товары – на 0,8%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat