Казахстан вошёл в число стран с одними из самых низких цен на бензин в мире, передает Kazpravda.kz

По данным GlobalPetrolPrices, на 16 марта 2026 года стоимость бензина АИ-95 составляет около 0,51 доллара за литр – почти в три раза ниже среднемирового уровня в 1,37 доллара.

Однако за доступностью топлива стоит более сложная экономическая модель: дешёвый бензин – это не бесплатный ресурс, а результат регулирования и косвенных затрат, которые в долгосрочной перспективе могут снижать эффективность экономики и формировать зависимость от низких цен.

Казахстан в группе стран с дешёвым топливом

В глобальном рейтинге Казахстан находится рядом с государствами, где топливо остаётся доступным благодаря ресурсной базе или субсидиям. Это Ливия, Иран, Венесуэла, а также Кувейт, Алжир, Туркменистан, Египет, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн и Оман.

Часть этих стран удерживает цены на минимальном уровне как элемент социальной политики. При этом в ряде случаев такая модель сопровождается структурными перекосами в экономике и высокой зависимостью от сырьевого сектора.

Казахстан в этом ряду выглядит более устойчиво, однако сама логика формирования цен остаётся схожей – значительную роль играет государственное регулирование.

Дешёвый бензин и эффект иждивенчества

Экономисты отмечают, что длительное сохранение низких цен на ресурсы может формировать так называемое иждивенческое поведение.

Когда топливо остаётся дешёвым, у бизнеса и населения снижается стимул к повышению энергоэффективности, модернизации транспорта и оптимизации затрат. Возникает ощущение, что ресурс всегда будет доступен по низкой цене, хотя в реальности его стоимость лишь перераспределяется внутри экономики.

Именно поэтому в экономической теории действует простой принцип: ничего бесплатного не существует. Если потребитель платит меньше, значит, разницу покрывает государство, отрасль или будущие инвестиции.

Где скрыты экономические издержки

Низкие цены на бензин создают ряд системных эффектов, которые не всегда заметны сразу.

Во-первых, это давление на бюджет и нефтеперерабатывающий сектор. Ограниченная маржинальность снижает возможности для модернизации и инвестиций.

Во-вторых, усиливается внутреннее потребление топлива. Это ведёт к росту нагрузки на дороги, увеличению выбросов и ускоренному износу инфраструктуры.

В-третьих, возникает ценовой разрыв с соседними странами, что стимулирует переток топлива за пределы страны – как в легальной, так и в теневой форме.

В долгосрочной перспективе такие факторы могут снижать общую эффективность экономики и создавать дополнительные расходы, которые не видны напрямую в цене бензина.

Контраст с развитыми экономиками

В развитых странах ситуация противоположная. В Европе, Японии и Южной Корее бензин стоит значительно дороже – часто более 2–3 долларов за литр.

Это связано не с нехваткой ресурсов, а с осознанной политикой. Высокие цены формируются за счёт налогов, которые направляются на развитие инфраструктуры, экологические проекты и общественный транспорт.

Таким образом, дорогой бензин в развитых экономиках – это не проблема, а инструмент регулирования и устойчивого развития.

Казахстан: между доступностью и реформами

Для Казахстана низкие цены на топливо остаются важным социальным фактором. Они поддерживают население и снижают издержки бизнеса, особенно в логистике и сельском хозяйстве.

Однако одновременно перед страной стоит задача постепенно повышать эффективность отрасли. Это означает необходимость искать баланс между доступностью топлива и рыночными механизмами.

Эксперты отмечают, что сохранение текущей модели возможно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной потребуется более гибкий подход к ценообразованию.

Казахстан сегодня находится в числе стран с самым доступным бензином, что даёт ощутимые экономические преимущества.

Но дешёвое топливо – это не признак «дешёвой жизни», а результат сложной системы регулирования. И главный вызов – сделать так, чтобы это преимущество не превратилось в фактор снижения экономической эффективности, а стало основой для дальнейшего развития.