Праздничная акция Nauryz Sale стартует в Казахстане

Потребительский рынок
Дана Аменова
специальный корреспондент

В мероприятии примут участие около 300 субъектов внутренней торговли

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В преддверии празднования Наурыза в Казахстане стартует масштабная республиканская акция Nauryz Sale, которая пройдет с 13 по 23 марта на всей территории страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Инициатива направлена на поддержку отечественных производителей, стимулирование внутренней торговли и создание единой праздничной атмосферы для жителей и гостей страны.

В период проведения акции субъекты торговли предложат населению праздничные скидки на продовольственные и непродовольственные товары от 10 до 70 процентов от группы товаров.

Акционные позиции будут выделены в торговых залах специальной праздничной навигацией и фирменным оформлением Nauryz, тематическими ценниками, брендированными указателями, перетяжками и другими POS-материалами, позволяющими покупателям легко ориентироваться в ассортименте и быстро находить товары со сниженной ценой.

«В акции примут участие около 300 субъектов внутренней торговли, включая 140 торговых домов и торгово-развлекательных центров, 140 торговых сетей и 20 субъектов электронной торговли. Среди участников — крупнейшие торговые сети страны: Magnum, Small, Galmart, «Анвар», «Дина», Toimart, «Астыкжан», «Аян», Greenwich и другие, а также крупные торговые дома и ТРЦ, в числе которых Mega Silk Way, Keruen, Keruen City, «Аружан», «Сарыарка», Shymkent Plaza и другие. Особое внимание в рамках акции уделяется поддержке отечественных производителей. Для них в торговых центрах будут организованы специальные зоны продаж, где продукция казахстанских компаний будет представлена по ценам ниже рыночных в среднем на 10–20 процентов»,  проинформировали в ведомстве.

Кроме того, посетители торговых центров также ожидает насыщенная интерактивная программа. В крупнейших ТРЦ страны будут организованы национальные фотозоны. В рамках партнерского взаимодействия магазин национальной одежды «Тарбие», имеющий 11 торговых точек в республике, предоставит национальные костюмы с ярким традиционным колоритом.

Все гости смогут примерить их и сделать фотографии. Такие зоны планируется разместить в крупнейших ТРЦ страны: SAYA Mall в Актау, Dostyk Mall в Петропавловске, Keruen City в Актобе, Keruen City Astana в Астане, Infinity Mall в Атырау, Turan Mall в Туркестане, Dostyk Plaza в Алматы, Shymkent City Mall в Шымкенте.

Также ранее Минторговли объявило о проведении республиканского конкурса Sauda in Digital Nauryz среди субъектов торговли Казахстана.

Конкурс проходит с 13 по 20 марта и направлен на внедрение современных цифровых решений в праздничное оформление торговых объектов и развитие инновационных сервисов.

Участникам предлагается представить свои проекты в четырех номинациях: «Лучшее цифровое оформление», «Лучшее цифровое поздравление», «Лучшее использование искусственного интеллекта» и «Самый креативный Digital-проект».

Для участия необходимо разместить видеоролик в Instagram с хештегом #saudadigitalnauryz и отметить официальную страницу Минторговли.

Победителей определит экспертная комиссия по критериям креативности, использования технологий искусственного интеллекта, национальной идентичности, вовлеченности аудитории и качества реализации проекта.

Итоги конкурса будут подведены 20 марта 2026 года, после чего состоится торжественное награждение победителей.

#праздник #акция #Минторговли #Nauryz Sale

