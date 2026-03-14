До 20 миллионов позиций увеличился объем Национального каталога товаров

Дана Аменова
специальный корреспондент

О роли Национального каталога товаров в развитии цифровой экономики страны рассказали в Минфине, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве продолжается работа по внедрению Национального каталога товаров – ключевого элемента формирования единой системы цифрового товарного учета в стране. 

Основная цель проекта – обеспечить единый цифровой учет товаров на всех этапах их движения, повысить прозрачность торговых операций и улучшить качество данных о товарах в экономике.

В рамках проведения работ по развитию и расширению функциональности Национального каталога товаров объем данных увеличился с 400 тысяч до более чем 20 миллионов товарных позиций.

Для обеспечения бесперебойной работы торговой деятельности в переходный период было сгенерировано 5 177 579 временных кодов XTIN (по состоянию на 12 марта 2026 года), что позволило участникам рынка продолжить использование цифровых идентификаторов товаров.

«Национальный каталог товаров интегрирован с ключевыми государственными и коммерческими цифровыми системами. В частности, обеспечено взаимодействие с системами государственных закупок (ЕПЗ и Самрук-Казына), государственным планированием (ИС ГП), электронными счетами-фактурами (ИС ЭСФ), маркетплейсами Wildberries, Ozon, Flip.kz, O-Market, товароучетной системой 1С, торговыми сетями Anvar, Small, Magnum, а также с операторами фискальных данных, формирующими фискальные чеки. Такая интеграция позволяет использовать единый цифровой идентификатор товара на всех этапах: от закупки и учета до реализации», – проинформировали в министерстве.

Параллельно проводится системная работа по повышению качества данных. На первом этапе проведена очистка каталога с безвозвратной деактивацией пустых и неинформативных карточек товаров. На последующих этапах реализован механизм деактивации карточек-дублей с установлением ссылки на основную (эталонную) карточку товара, что позволяет сохранить целостность и связность данных в системе.

Для удобства пользователей разработано 11 сервисов для загрузки и выгрузки товарных данных из НКТ. Также реализовано автоматизированное рабочее место личного кабинета для наполнения и актуализации структуры классификатора товаров ОКТРУ.

Значительно расширена классификация товаров. В обновленной версии ОКТРУ 2.0 количество видов товаров увеличено с около 12 тысяч до порядка 61 тысячи позиций (по состоянию на 27 февраля 2026 года).

«Национальный каталог товаров введен и функционирует в режиме опытной эксплуатации. При этом его применение закреплено на законодательном уровне. С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Закон РК «О торговой деятельности», предусматривающие обязательное применение НКТ. Также утверждены правила применения НКТ в контрольно-кассовых машинах, внесены изменения в правила выписки электронных счетов-фактур и правила осуществления государственных закупок в части использования кодов НКТ в исполнительных документах договоров, включая накладные и акты приема-передачи», – говорится в публикации.

Там же добавили, что Минфин продолжает работу по расширению применения каталога и его интеграции с информационными системами государственных органов. В частности, ведется подготовка интеграции с государственной базой данных «Е-Лицензирование». Также проводится работа по внедрению кодов НКТ в таможенные декларации информационной системы «Кеден», где ранее была проведена предварительная демонстрация функционала и получены предложения по его совершенствованию.

Для поэтапного внедрения системы подписан меморандум о сотрудничестве с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», а также утверждена Дорожная карта по внедрению НКТ во всех отраслях экономики до конца 2025 года.

Совместно с бизнес-сообществом на постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа. Еженедельно организуются онлайн-встречи с представителями различных отраслей торговли, на которых разъясняются порядок работы с карточками товаров, требования к заполнению атрибутов и практические вопросы применения каталога. Полученная обратная связь используется для дальнейшего совершенствования системы.

Внедрение Национального каталога товаров формирует основу единого цифрового пространства товарного учета в Казахстане, повышает прозрачность торговых операций и является важным шагом в развитии цифровой экономики страны.

#товары #Минфин #увеличение #объем #каталог

