Информационное сообщение

ТОО «Қазақ газеттері» – собственник газет «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» (далее – Товарищество) – в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года «О выборах в Республики Казахстан» и Указом Президента № 104 от 19.01.2023 г. «О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан», назначенных на 19 марта 2023 года, информирует о размере оплаты печатных площадей в газетах «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда» для размещения предвыборных агитационных материалов кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам (далее – Кандидат).

Предвыборные агитационные материалы кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК и маслихаты по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам начинаются (с момента окончания срока регистрации) после 18.00 по местному времени 18 февраля 2023 года и заканчиваются в ноль часов по местному времени 18 марта 2023 года, таким образом, размещение агитационных материалов в Газете осуществляется после 18.00 часов 18 февраля 2023 года до 00.00 часов 18 марта 2023 года.

Общие условия и порядок предоставления газетных площадей газетой

Предоставление печатных площадей в Газете для размещения агитационных материалов осуществляется на основании заключенного между Товариществом и уполномоченным (доверенным) лицом кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам письменного договора о предоставлении печатной площади для размещения агитационных материалов (далее – Договор). Подписание уполномоченным (доверенным) лицом кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам Договора с Товариществом является согласием уполномоченного (доверенного) лица политической партии на принятие от Товарищества услуг, связанных с проведением предвыборной агитации.

Для предоставления печатных площадей уполномоченное (доверенное) лицо кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихаты по партийным спискам, по одномандатным территориальным избирательным округам предоставляет Товариществу письменное заявление на имя руководителя Товарищества с указанием следующей информации:

1) дата и время подачи письменного заявления о предоставлении печатной площади для размещения агитационных материалов. Заявление регистрируется в журнале регистрации письменных заявлений Кандидатов в порядке очередности, путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты его поступления;

2) Ф. И. О. уполномоченного (доверенного) лица Кандидата, подающего письменное заявление;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на подачу письменного заявления (доверенность, удостоверение личности/паспорт, регистрационное удостоверение уполномоченного (доверенного) лица);

4) копия решения Центральной избирательной комиссии о регистрации Кандидата;

5) указание планируемого объема занимаемой площади агитационными материалами, количества размещений, объема, график размещений (медиаплан) с указанием предполагаемых дат размещения, наименование периодического печатного издания (Газета). На основании данных предложений Товарищество разрабатывает график (медиаплан) предоставления печатных площадей с учетом технических возможностей, являющийся приложением к Договору;

6) расшифровка текста агитационного материала на бумажном (с подписью уполномоченного (доверенного) лица политической партии на каждом представленном листе) и электронном носителе;

7) подпись уполномоченного (доверенного) лица, подавшего письменное заявление.

Агитационные материалы предоставляются Товариществу в виде модулей и/или статей.

Агитационные материалы предоставляются Товариществу посредством почты на электронный адрес: egemen_adv@mail.ru, reklama@kazpravda.kz или на электронном носителе нарочно по адресу: г. Астана, ул. Газеты «Egemen Qazaqstan», 5/13, каб. 36, офис ТОО «Қазақ газеттері», не менее чем за 2 (два) рабочих дня (в течение рабочего времени с 10.00 до 17.00) до предполагаемого выхода в печать, на государственном и/или русском языках, в формате TIFF – для макетов; WORD – для статей; JPEG – для фотографий.

Публикации должны содержать информацию об их оплате, источниках финансирования, фамилию лица, предоставившего информацию.

Очередность размещения печатных материалов устанавливается Газетой в порядке поступления письменных заявлений. В случае одновременного поступления обращений от нескольких политических партий в тот же день Газетой проводится жеребьевка. В жеребьевке участвуют Кандидаты, оспаривающие очередность размещения печатных материалов, и представитель Товарищества в качестве независимой стороны спора. Каждому Кандидату предлагается выбрать по одному запечатанному конверту, в котором находится вложение с указанием даты размещения печатного материала. Количество конвертов равно количеству участников спора. По окончании жеребьевки участники спора и представитель Товарищества подписывают протокол жеребьевки. Результаты жеребьевки (копия протокола) предоставляются в соответствующую избирательную комиссию.

Товарищество вправе отказать в размещении агитационных печатных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству и деловой репутации Кандидата, или противоречит законодательству РК.

Сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации при выборе в депутаты Мажилиса Парламента по партийным спискам и в депутаты маслихатов:

I. Наименование услуг Единица измерения Цена в тенге с учетом НДС 12% Имиджевый или PR-материал (статьи)*, 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке 1 кв. см 1 100 Модульное объявление (на внутренней полосе газеты) за 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке 1 кв. см 1 000 Объявление (для юридических услуг)**, 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке 1 кв. см 1000 Имиджевый материал за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке 1 кв. см 1 200 Модульное объявление на рекламной площади внутренних полос газеты за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке 1 кв. см 1 000 В разделе объявлений для юридических услуг за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке 1 кв. см 1 000 За публикацию имиджевого материала (подготовленного журналистом Товарищества) Размер надбавки 10%

Публикация материалов предвыборной агитации на сайтах WWW.EGEMEN.KZ и WWW.KAZPRAVDA.KZ

Формат публикации Цена в тенге с учетом НДС 12% Условия Размещение рекламных материалов в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке 100 000 В ленте «Новости», до 4500 знаков с учетом пробелов, с фото заказчика до 2 штук Коммерческий материал (на главной странице) в газете «Казахстанская правда» на русском языке 100 000 В ленте «Новости», до 4500 знаков с учетом пробелов, с фото заказчика до 2 штук

Сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления печатной площади для проведения предвыборной агитации при выборе по одномандатным территориальным избирательным округам:

I. Наименование услуг Единица измерения Цена в тенге с учетом НДС 12% Имиджевый или PR-материал (статьи)*, 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке 1 кв. см 660 Модульное объявление (на внутренней полосе газеты) за 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке 1 кв. см 600 Объявление (для юридических услуг)**, 1 кв. см в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке 1 кв. см 600 Имиджевый материал за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке 1 кв. см 720 Модульное объявление на рекламной площади внутренних полос газеты за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке 1 кв. см 600 В разделе объявлений для юридических услуг за 1 кв. см в газете «Казахстанская правда» на русском языке 1 кв. см 600 За публикацию имиджевого материала (подготовленного журналистом Товарищества) Размер надбавки 10%

Публикация материалов предвыборной агитации на сайтах WWW.EGEMEN.KZ и WWW.KAZPRAVDA.KZ

Формат публикации Цена в тенге с учетом НДС 12% Условия Размещение рекламных материалов в газете «Egemen Qazaqstan» на государственном языке 50 000 В ленте «Новости», до 4500 знаков с учетом пробелов, с фото заказчика до 2 штук Коммерческий материал (на главной странице) в газете «Казахстанская правда» на русском языке 50 000 В ленте «Новости», до 4500 знаков с учетом пробелов, с фото заказчика до 2 штук

Размещение агитационных материалов осуществляется по предоплате на основании выставленного Товариществом счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Оплата осуществляется согласно банковским реквизитам Товарищества, указанным в Договоре и счете на оплату.