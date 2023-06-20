Информационный контекст женского лидерства

Для своего председательства Казахстан выбрал тему очень актуальную – роль женщин в развитии инноваций и технологий. Именно это направление, преследующее цель устранения цифрового гендерного разрыва, должно стать приоритетным в странах Центральной Азии в ближайшее время. Ведь доступ к Интернету и цифровым ресурсам способен сократить гендерный разрыв намного эффективнее, чем многие другие программы.

Обращаясь с приветствием к участникам встречи, среди которых были спикеры палат парламентов Казахстана и Узбекистана, депутаты из Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, руководители государственных органов, представители неправительственных и международных организаций, дипломатического корпуса, спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов отметил, что уровень развития страны измеряется положением женщины в обществе.

– Мы верим, что эта встреча будет способствовать всестороннему расширению участия женщин в социальной, экономической и политической жизни стран региона. В этом плане современные информационно-коммуникационные технологии создают новые возможности для гендерного равенства, – сказал Ерлан Кошанов. – Диалог женщин Центральной Азии был учрежден лишь два года назад, но за это короткое время он стал эффективной площадкой для обмена опытом и общих интеграционных процессов в регионе. Главы государств задают сегодня высокие темпы взаимодействия и сотрудничества между нашими братскими странами. На регулярных консультативных встречах принимаются решения, которые прямо или косвенно улучшают положение женщин. Большой вклад в эту работу на уровне государства вносит действующая при Президенте Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике. Казахстан ратифицировал все основополагающие международные акты в этой сфере, и сегодня мы активно внедряем лучшие международные практики, – подчеркнул он.

Как известно, эффективным методом продвижения прав выступает уровень политического участия. В Казахстане благодаря реформе выборного законодательства, как напомнил спикер, обеспечена 30-процентная представленность женщин в Мажилисе. Женские общественные объединения республики – наиболее активные участники неправительственного сектора. Успешно разрушают они и стереотипные убеждения, что информационные технологии – «не женское дело».

– Мы убедились в этом в ходе подготовки к нашему заседанию, – отметил Ерлан Кошанов. – Нам было очень непросто отобрать самые интересные инновационные проекты для презентации, и многие из них направлены на инновационную трансформацию казахстанской экономики.

Что касается внедрения инновационных разработок в жизнь каждого казахстанца, то, как напомнил спикер, в рамках Социального кодекса с 1 января этого года в стране применяется социальная карта семьи, включающая данные всех информационных систем госорганов о 6,3 млн семей. С помощью этого инструмента можно составить портрет каждой казахстанской ячейки общества, предложить ей эффективные меры поддержки.

– Наша совместная задача – превратить Центральную Азию в стабильный экономически развитый и процветающий регион. Вы сочетаете бережное отношение к культуре и традициям наших народов с инновационными решениями, нацеленными на благополучие наших государств, – отметил Ерлан Кошанов, обратившись к присутствующим в зале дамам, и поблагодарил их за активную гражданскую позицию.

Нужен гендерный паритет

У Казахстана уже есть весомые наработки в плане расширения вовлечения женщин в социально-экономические отношения. При этом заместитель руководителя Администрации Президента РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева тоже акцентировала внимание на необходимости интеграции усилий активных женщин стран Центрально-Азиатского региона во всех сферах.

– Сегодня в нашем регионе происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства и женского лидерства, и в этом огромная роль принадлежит диалогу, который непрерывно способствует системным изменениям. В народе говорят: «Близкий сосед лучше дальнего родственника», поэтому интеграция и усилия активных женщин стран Центрально-Азиатского региона во благо гендерного равенства – главная миссия нашего диалога, – отметила она.

Как подчеркнула Аида Балаева, этот диалог объединяет самых ярких лидеров женского бизнес-сообщества, академических и научных кругов, неправительственный и гражданский сектор.

– Особое место в этом списке, конечно же, занимают женщины-парламентарии. Учитывая данный потенциал, мы можем совместно решать общие проблемы по улучшению качества жизни, особенно в условиях глобальных и региональных вызовов, – подчеркнула Аида Балаева. – Необходимо расширять сотрудничество научно-экспертных сообществ стран Центральной Азии по актуальным вопросам демографического развития, гендерного равенства, реализовывать проекты в области развития туризма, культуры, взаимодействовать в сфере экологии, развивать торговлю, в том числе цифровую.

Так, долгосрочный информационно-образовательный проект «Томирис» направлен на создание регионального пула женщин-активисток и обучение их навыкам политического участия. Нацкомиссией запущен совместный проект с крупнейшим международным технопарком IT-стартапов Центральной Азии. Совместно с Ассоциацией Техновумен и BTS-Education реализуется проект, который способствовал открытию школы электронной коммерции и проведению бесплатных курсов для более чем тысячи женщин по обучению продажам на международных и казахстанских маркетплейсах.

– Как показывает практика, там, где присутствует гендерный паритет, чаще принимаются правильные политические решения. В этой связи я хочу предложить расширить сотрудничество научно-экспертных сообществ наших стран по актуальным вопросам демографического развития и гендерного равенства, – обратилась к участникам встречи Аида Балаева.

Она также предложила совместно бороться с такими социальными недугами, как бытовое насилие, принудительные браки, торговля людьми; планировать и реализовывать совместные проекты в области туризма, культурной и социальной сферах; взаимодействовать в сфере экологии и охраны окружающей среды; развивать торговлю, в том числе цифровую, в сфере сбыта сельскохозяйственной и текстильной продукции.

– По всем этим направлениям у Казахстана есть успешный практический опыт. В результате проводимой работы, по данным Всемирного экономического форума, наша страна по итогам 2022 года улучшила показатели по гендерному равенству и поднялась в глобальном рейтинге с 80-го до 65-го места. Совместно с международными партнерами Казахстан работает над новыми обязательствами в области гуманитарной деятельности и прав человека, – отметила Аида Балаева.

Региональный разрез

Высокий уровень регионального сотрудничества, особенно в области обеспечения гендерного равенства, отметила и председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева. В период председательства этой страны в Диалоге женщин стран Центральной Азии были приняты важные документы, оказывающие влияние на развитие соответствующей сферы.

– Мы рассматриваем это как проявление странами региона высокой заинтересованности в развитии диалога, повышении его эффективности и узнаваемости на международной арене, – отметила она. – По оценкам ООН, три миллиарда человек, большинство из которых составляют женщины и девочки, по-прежнему не подключены к Интернету. Узбекистан проводит планомерную работу на своем государственном уровне, чтобы повысить уровень вовлеченности в инновационные сферы, – около полутора миллиона уже сейчас заняты в наукоемких отраслях экономики, многих из них можно причислить к лучшим ученым мира. Предлагаем в рамках нашей платформы создать Деловой совет по инновациям и технологиям.

Заместитель торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Джамиля Исаева считает, что роль женщин в развитии инноваций и технологий очень высока уже сейчас, но необходимо работать для того, чтобы это явление стало привычным в любом обществе.

– Занятость женщин в научно-технической, инженерной сферах по-прежнему остается актуальной, – отметила она. – Стратегические цели развития инноваций и цифровых технологий в Кыргызстане зафиксированы в Национальной стратегии развития республики с 2018 по 2040 год. Ведь реализация женской инициативы во всех сферах социально-экономической жизни – залог успешного развития государства.

Председатель Комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодежной политике Бахар Сейидова отметила, что из 125 его депутатов 32 – женщины. Туркменистан председательствовал в 2022 году в Диалоге женщин стран Центральной Азии и провел ряд мероприятий в его рамках.

Глава Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан Хилолби Курбонзода отметила, что в современном обществе перед женщиной стоит непростая задача совместить профессиональную реализацию, в том числе и в наукоемких сферах, и роль жены и мамы. В стране, которую она представляет, принят ряд законодательных инициатив, позволяющих женщине ощущать поддержку государства во всех этих ипостасях.

Международный взгляд

Диалог может способствовать участию женщин в решении гендерной проблематики во всех сферах регионального партнерства, включая вопросы, касающиеся борьбы с глобальными угрозами, экономического развития и, конечно, мира и безопасности. Так считает помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам, временно исполняющий обязанности главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Мирослав Енча. Он записал для участников заседания специальное видеообращение.

– Я не сомневаюсь, что под председательством Казахстана Диалог женщин стран Центральной Азии продолжит поступательное развитие. Он, безусловно, имеет потенциал внести вклад в дальнейшее укрепление регионального сотрудничества, – считает эксперт.

Он также добавил, что роль женщины в укреплении регионального сотрудничества, сохранении мира и стабильности в регионе упомянута в совместных заявлениях, принятых главами государств Центральной Азии на третьей и четвертой консультативных встречах в Туркменистане и Кыргызстане.

По словам Мирослава Енчи, очень важно, что приоритетами платформы в этом году остается обеспечение эффективного участия женщин в разработке, реализации политики укрепления диалога по таким вопросам, как роль женщин в борьбе с последствиями изменения климата и противодействии насильственному экстремизму и терроризму.

Постоянный координатор ООН в РК Микаэла Фриберг-Стори назвала Диалог женщин стран Центральной Азии неформальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития и укрепления сотрудничества между парламентариями региона.

– Мы собрались, чтобы продвигать многостороннюю платформу для усиления мира и процветания, развития и диалога. Кризисы следуют один за другим: мы видим воздействия пандемии, экономического кризиса, геополитической ситуации, которые все вместе повлияли на то, что многие люди лишились работы, многие перешли вновь черту бедности. Поэтому так важно на каждом уровне направлять усилия на организацию диалога и сотрудничества, – подчеркнула она.

...Увидеть лучшие практики в сфере развития инноваций и технологий с участием женщин можно было на специальной тематической сессии. Здесь были презентованы успешные инновационные проекты, демонстрирующие роль женщин в развитии новых технологий.

Участницы обсудили цифровые проекты, направленные на развитие женских стартапов, искусственного интеллекта, цифровизации в сельских районах, а также рассмотрели наработки в решении актуальных вопросов семьи и общества, женского предпринимательства, получения профессионального образования и трудоустройства.

Участницы диалога обратили внимание на структурные и экономические проблемы, с которыми сталкиваются женщины. Согласно данным Регионального офиса структуры «ООН – женщины», в регионе Европы и Центральной Азии более 60 млн женщин не имеют доступа к мобильному Интернету и поэтому чаще, чем мужчины, упускают возможности для обучения и экономического развития.

Гендерное неравенство в точных и естественных науках оказывается сквозным. Оно начинается в средней школе, укрепляется в старших классах, нарастает в вузе и выходит на рынок труда. В результате женщины относительно слабо представлены в областях, отвечающих за создание технических и технологических инноваций. При этом, по данным экспертов, современная цифровая трансформация открывает возможности для расширения экономических и социальных прав и возможностей женщин и может быть использована для гендерного равенства, задача достижения которого заявлена всеми государствами Центральной Азии.

По итогам сессии был принят План мероприятий Диалога женщин стран Центральной Азии на 2023 год. В него вошло проведение в Алматы международной конференции «Женщины, мир и безопасность».