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​​​​​​​Информация должна быть доступной
Елизавета Пак

Под председательством министра информации и общественного развития Аскара Умарова прошло заседание Комиссии по вопросам доступа к информации.

Министр Аскар Умаров отметил, что в этом году акцент в работе комиссии будет сделан на соблюдении Закона «О доступе к информации» в регионах, в том числе обеспечении доступа к информации всех местных исполнительных органов. На нынешнем заседании рассмат­ривались вопросы обеспечения открытости деятельности акиматов Павлодарской и Жамбылской областей. Глава МИОР рекомендовал руководителям обозначенных областей совмест­но разработать и утвердить планы мероприятий на 2022 год по устранению выявленных недостатков и нарушений и недопущению их впредь.

В ходе заседания министр также обратил внимание на основные положения Указа Президента от 7 апреля 2022 года «О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением», предусматривающего регулярные встречи министров с населением в регионах в течение года.

Вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров в своем докладе подчеркнул важность повсеместного и неукоснительного соблюдения требований Закона «О доступе к информации». В числе проблем акиматов Павлодарской и Жамбылской областей в этой сфере названо несвоевременное обновление информации на официальном сайте и порталах «Открытого правительства».

Другая характерная для регионов проблема – это несоб­людение порядка размещения информации на порталах «Открытого правительства», а также отсутствие оповещений о публичных обсуждениях проектов НПА и бюджетных программ.

– Более того, на значительную часть поступающих комментариев и предложений к проектам НПА предоставляются формальные ответы: «принято во внимание», «принято к сведению», – сказал вице-министр.

На заседании также отмечена неудовлетворительная работа уполномоченных лиц по воп­росам доступа к информации. Напомним, что с прошлого года институт уполномоченных лиц введен во всех государственных органах.

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