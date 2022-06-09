Фото: stopfake.kz
Общество
Информация о продаже масок против оспы обезьян появилась в Казнете

В Казнете набирает популярность снимок витрины, на которой выставлены защитные маски. Некоторые из них продаются в коробках с изображением обезьяны. Пользователи пишут, что так выглядят специальные маски для защиты от оспы обезьян, а в комментариях предполагают, что скоро всех обяжут их покупать. Это неправда, поясняет Stopfake.kz.

Показанные на фото медицинские маски не являются специальными или особенными, защищающими исключительно от оспы обезьян. Это вполне обычные маски FFP2, а в коробке с ярким рисунком они продаются потому, что предназначены для детей.

Предположения о том, что из-за вспышки оспы обезьян людей вновь обяжут носить маски в общественных местах, на сегодняшний день безосновательны. Вирус оспы обезьян передается воздушно-капельным путем лишь при длительном и близком контакте.

В рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний сказано, что маски следует надевать лишь тем, кто уже болен оспой обезьян, когда рядом с ними находятся другие члены семьи. Людям, которые не заражены оспой обезьян, маски следует надевать лишь в том случае, если рядом с ними постоянно находится больной человек, который по тем или иным причинам маску надеть не может.

Таким образом, сообщения о том, что в продажу поступили специальные маски против оспы обезьян, – фейк, заключил Stopfake.

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