Информацию о недрах переводят в цифровой формат

Исследовать недоизученное

О текущей ситуации и перспективах геологической отрасли доложили министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов и руководитель Национальной геологической службы Ерлан Галиев.

Во исполнение поручения Президента по увеличению с 2026 года площади геологических исследований с 1,5 млн до 2,2 млн кв. м Правительством ведется работа по улучшению инвестиционного климата, совершенствованию законодательства в области недропользования и внедрению технологий ИИ для обработки данных.

На сегодня площадь изученных недр доведена до 2 млн кв. м. В рамках международного сотрудничества с геологическими службами стран зарубежья ведутся совместные поиски перспективных залежей минеральных ресурсов в Восточном Казахстане. Вся полученная информация загружается в Единую платформу недропользования. Всего на minerals.e-qazyna.kz размещено более 66 тыс. геологических отчетов.

Министр промышленности и строи­тельства Канат Шарлапаев рассказал о проводимой работе по оцифровке первичной геологической информации. На сегодня 2,5 млн данных переведены в цифровой формат. Данная работа будет ускорена посредством внедрения технологий ИИ. До конца следующего года планируется оцифровать еще 1,5 млн данных. Полностью завершить весь процесс планируется до конца 2026-го.

Канат Шарлапаев отметил, что в стране внедряются передовые методы геологоразведки. Один из них – аэрогеофизические исследования, дающие качественную информацию о строении недр и являющиеся необходимыми данными для привлечения инвестиций в разведку недр. Пилотный проект охватывает перспективные регионы Казахстана, включая Северное Прибалхашье и Калба-Нарымскую зону.

В мае текущего года с участием НГК «Тау-Кен Самрук» и Ivanhoe заключен договор о сотрудничестве по совместному проведению геологоразведки. Партнеры будут использовать технологию Typhoon, которая способна выявлять месторождения меди, золота, серебра на глубинах до полутора километров.

В сфере углеводородного сырья внед­рен механизм Улучшенного модельного контракта, нацеленный на повышение конкурентоспособности и создание условий для привлечения инвестиций в геологоразведку сложных месторождений.

Учитывая рост спроса на редкоземельные металлы, за счет государственного финансирования завершаются­ их поиски на 12 участках. При этом особую актуальность имеет литий, поиски которого проводятся в пределах Баянкольской площади, Аральского и Каспийского регионов. Кроме того, в текущем году была открыта площадь для разведки твердых полезных ископае­мых на территории порядка миллиона квадратных километров. Это позволило привлечь в страну крупные международные компании, такие как Rio Тinto, Fortescue, Arras Minerals и другие.

Вместе с тем, несмотря на лидирующие позиции республики по запасам отдельных металлов, в Казахстане наб­людается спад их добычи. Отмечена и низкая активность поисковых работ по расширению запасов твердых полезных ископаемых и углеводородов.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что нужно менять имеющиеся подходы к работе. Необходимо разработать и обеспечить четкую реа­лизацию государственной политики по рациональному и эффективному использованию имеющейся минерально-сырьевой базы и разработке новых месторождений. На сегодня наблюдается обеднение добываемых ископаемых и наличие высоких примесей, что тре­бует привлечения значительных средств и разработку новых технологий добычи и очистки. Для этого следует выработать конкретные меры и преференции для привлечения инвестиций.

Созданная по поручению Главы государства Национальная геологическая служба должна получить соответствующую поддержку и полномочия, а также научно-технологическую инфраструктуру. В данном направлении обозначена важность координации совместной работы с АО «ФНБ «Самрук-Казына».

– Правительством уделяется особое внимание поддержке геологоразведки, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, разработке новых механизмов стимулирования и дальнейшего совершенствования законодательства. Мы должны в первую очередь передавать госкомпаниям наши подземные национальные богатства, исследовать их, развивать, разрабатывать, а затем привлекать инвесторов. Только тогда вырастет цена, и государство получит выгоду, – подчеркнул Олжас Бектенов, рекомендовав шире использовать данный инструмент.

По итогам рассмотрения вопроса Премьер-министр дал ряд поручений. Министерствам промышленности и строительства, энергетики – выработать конкретные механизмы и необходимые законодательные поправки для привлечения инвестиций в геологоразведку, в том числе путем предоставления преференций при разработке «глубоких» горизонтов и сложных месторождений. Министерствам промышленности и строительства, торговли и интеграции совместно с АО «ФНБ «Самрук-Казына» – создать специализированную аккредитованную лабораторию по аналитическим исследованиям горных пород, которая бы отвечала международным стандартам. Активизировать оцифровку исторических данных и обеспечить соответствующую работу по их сохранности.

Малокомплектным –

особое внимание

На сегодня 67% школ республики расположены в сельской местности, в них обучается около 40% всех детей школьного возраста, отметил в своем выс­туплении на заседании Правительства министр просвещения Гани Бейсембаев.

По его словам, в Актюбинской области совместно с общественным фондом «Қазақстан халқына» в пилотном режиме успешно осуществлен проект «Повышение потенциала сельских школ с использованием цифровых технологий». Он охватил 12 опорных и 134 малокомп­лектные школы – более 11 тыс. обучающихся и около 3,5 тыс. педагогов.

В рамках дистанционного наблюдения наилучшую эффективность показала модель образования «Опорная школа – малокомплектная школа». Она пре­дусматривает повышение доступности и качества обучения в малочисленных учебных заведениях.

Министерство просвещения предлагает масштабировать эту модель на всю страну. Для этого акиматам необходимо обновить материально-техническую базу всех сельских школ, обеспечить их высокоскоростным Интернетом, а также предусмотреть дополнительные выплаты для стимулирования труда учителей опорных школ.

В текущем году к проекту уже прив­лекли 10 опорных и 30 малокомплект­ных школ Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей. С января 2025 года к проекту подключат 192 опорные и 759 малокомплектных школ из 17 регионов. На третьем этапе данным проектом должны быть охвачены все оставшиеся малокомплектные школы.

В своем докладе Гани Бейсембаев сообщил также о мерах по повышению качества образования в сельских школах, модернизации материально-технической базы и привлечению педагогов. С докладом по вопросу поддержки и оснащения сельских школ также выс­тупил председатель фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев, заслушаны акимы Актюбинской и Северо-Казах­станской областей.

Резюмируя, Олжас Бектенов подчерк­нул, что развитие сельских школ ос­тается в числе важнейших приоритетов государственной политики. Состояние и оснащение образовательных организаций напрямую влияет на потенциал развития сел и качество жизни населения.

– Глава государства уделяет особое внимание развитию именно сельских школ. В рамках претворения в жизнь Концепции развития сельских территорий запланировано до 2027 года строительство около 180 школ. В текущем году введены в эксплуатацию 42 сельские школы, в том числе за счет нацпроекта «Комфортная школа». За последние три года в селах модернизировано порядка 2,5 тысячи школ. С целью улучшения условий и создания комфортной среды обучения ведется реновация свыше 800 школ. Также для сельских школ закуплено более четырех тысяч предметных кабинетов, – отметил Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства поручил Министерству просвещения до конца текущего года представить регионам Единые требования реновации школ.

Для привлечения в село квалифицированных педагогов Правительством практикуется ряд стимулирующих мер. Так, предусмотрены доплаты к должностному окладу в размере 25%. Учителям, прибывшим в рамках прог­раммы «С дипломом в село», выплачиваются подъемные пособия, выдаются кредиты на приобретение или строительство жилья.

Особое внимание уделено вопросу успешной реализации проектов с учас­тием частного сектора и общественных фондов. Например, в 42 сельских школах Алматинской области при содействии фонда «Білім-Инновация» приняты меры по повышению качества образования по точным дисциплинам.

Премьер-министр обратил внимание на результаты оснащения опорных и малокомплектных школ в Актюбинской области – фонд «Қазақстан халқына» выделил 1,8 млрд тенге на эти цели. Отмечен рост уровня образования не только сильных организаций региона, но и малых школ, где опытные учителя проводят занятия для учащихся. Олжас Бектенов поручил Министерству прос­вещения и акиматам масштабировать опыт Актюбинской области и до конца 2025 года завершить создание сети из не менее чем 200 опорных школ, а также принять меры по повышению потенциа­ла малокомплектных школ.

В ходе заседания Правительства был поднят вопрос состояния школ. 57% трехсменных образовательных учреж­дений находятся в сельской местности – преимущественно в Алматинской и Туркес­танской областях. 76% таких аварийных объектов также расположены на селе – в основном в Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Туркес­танской областях.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости сокращения разрыва в качестве обучения между сельскими и городскими школами, вызванного дефицитом специалистов с высокой квалификацией, особенно по математике, физике, иностранным языкам.

Руководитель Правительства поставил задачу перед Министерством просвещения совместно с акиматами принять системные меры по повышению компетенции учителей сельских школ. Также Премьер-министр поручил к 1 сентября 2025 года обеспечить подключение всех образовательных организаций на селе к высокоскоростному Интернету, уделив особое внимание удаленным регионам. Акиматам – до сентября 2025 года организовать создание комьюнити-центров и кружков на базе сельских школ, чтобы обеспечить доступность образовательных и досуговых услуг для всех жителей сельских территорий.