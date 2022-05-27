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Общество
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Диасов Ораз
корреспондент

Страсти вокруг экс-министра культуры и спорта Казахстана, а ныне руководителя Национального музея все не утихают: в различных Telegram-каналах распространяется информация о его задержании. Между тем в пресс-службе суда Нур-Султана сообщили, что санкции на арест Арыстанбека Мухамедиулы нет, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова сказано, что Арыстанбек Мухамедиулы, бывший министр культуры и спорта, минувшую ночь провел в столичном изоляторе временного содержания.

"В четверг он вышел из больницы, успел доехать до дома и уже оттуда его забрали сотрудники Антикора. Действующего руководителя Национального музея подозревают в хищении средств, выделенных на проведение международных выставок", - написал он.

"Наши источники подтвердили, что Мухамедиулы находится сейчас в СИЗО", – утверждает в свою очередь Telegram-канал "Выход к правде".

Между тем суд данную информацию не подтверждает.

"Материал по мере пресечения Арыстанбека Мухамедиулы в Специализированный следственный суд не поступал. Таким образом, оснований для перевода экс-министра в СИЗО в настоящий момент нет. Пока нет", – сообщила руководитель пресс-службы суда Нур-Султана Ботагоз Баянова.

Ранее сообщалось, что директору Нацмузея РК Мухамедиулы стало плохо из-за обысков Антикоррупционной службы. Экс-министр культуры попал в больницу. 

Внимание Антикоррупционной службы привлекли траты на дорогостоящую международную выставку "Шествие Золотого человека".

"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 миллиарда тенге", - прокомментировал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции РК Арман Тлеукенов.

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