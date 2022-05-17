Арыстанбек Мухамедиулы попал в больницу из-за обысков Антикора

Директору Нацмузея РК Мухамедиулы стало плохо из-за обысков Антикоррупционной службы. Экс-министр культуры угодил в больницу. Правда, попытку суицида в Национальном музее, который он сейчас возглавляет, опровергли, но подтвердили, что директору стало плохо на фоне обысков в его доме и на работе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Бывший министр молчать не стал и пожаловался на необоснованные проверки и недругов самому президенту Токаеву.

"Я препятствовал тем, кто пытался залезть в государственный бюджет. Конечно, кому-то это не понравится. Некоторые люди до сих пор расставляют ловушки в моей жизни. Но моя совесть чиста. Ни один из рассмотренных фактов не подтвердился. Теперь они хотят прилепить мне прежние недостатки в музее. В связи с этим прошу вас не допускать необоснованных проверок!" - заявил в своем обращении Президенту директор РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Арыстанбек Мухамедиулы.

Внимание антикоррупционной службы привлекли траты на дорогостоящую международную выставку "Шествие Золотого человека". Она обошлась бюджету в 1 миллиард 200 миллионов тенге. Изначально планировалось, что экспонат свозят в страны Европы, Азии и даже в Штаты, однако грандиозные планы полностью воплотить не удалось, и вот теперь несколько должностных лиц Нацмузея подозревают в возможном хищении 146 миллионов тенге. Имена пока не разглашают, но в Сети уже появилась информация о том, что Мухамедиулы перерезал себе вены. В столичной больнице заявили, что музейный начальник действительно у них, но поступил без попытки суицида.

"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 миллиарда тенге", - прокомментировал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции РК Арман Тлеукенов.