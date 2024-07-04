Инициатива поддержана повсеместно

Таза Казахстан
3
Михаил Тё, Жамбылская область

Предварительные итоги реализации республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» подвели на очередном аппаратном совещании акимата области.

фото автора

В городских, районных и сельских мероприятиях приняли участие более 331 тыс. местных жителей. Среди них – ветераны и молодежь, представители НПО и этнокультурных объединений, госслужащие, работники различных учреждений, организаций и производств, а также рядовые граждане.

По информации руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Галыма Исакова, на сегодняшний день очищено 947,6 тыс. кв. м, принадлежащих транспортным компаниям, энергетическим комплексам, медучреждениям, учебным центрам, а также малым и средним предприятиям. Вместе с тем проведены работы по благоустройству территории 60 историко-культурных памятников, а также 143 парков и скверов. Кроме того, очищены от мусора 816,6 км каналов и арыков, 238 урн в общест­венных мес­тах, 45,6 тыс. кв. м дворов многоквартирных жилых домов. В специально установленные места вывезено 11,6 тыс. тонн бытовых отходов.

Особое внимание уделено озеленению населенных пунктов и уходу за уже существующим фондом. Осуществлены санитарная обрезка 2 354 деревьев и полив зеленых насаждений на территории общей площадью 107,7 тыс. кв. м. В рамках акции жители региона высадили 86 600 деревьев разных видов, тысячи цветов на территории общей площадью 700 кв. м.

Как сообщил Галым Исаков, в регионе утвержден план мероприятий по продолжению экологической акции «Таза Қазақстан». Спикер также отметил, что в ходе акции ведомством выявлены недостатки в Таразе и ряде районов. К ним относятся несвоевременная очистка мусорных площадок, организация несанкционированных стихийных мусорных свалок и другое. Также не заменили вовремя уличные фонари, не проведена работа по улучшению фасадов домов, не очищены от мусора места остановок общест­венного транспорта.

Заслушав отчеты акимов Тараза, Байзакского, Сарысуского, Таласского и Т. Рыскулова районов, аким области Ербол Карашукеев поручил оперативно устранить недоработки. Обращаясь к акимам сел, он посоветовал им не сидеть в кабинетах, а больше ходить по вверенным им территориям с целью обследования на предмет существующих проблем и свое­временно устранять их, не дожидаясь указаний сверху. Глава региона также обратил особое внимание на необходимость повышения уровня экологической культуры населения, поскольку бережное отношение к природе и охрана окружающей среды – это задача, стоящая перед всеми граж­данами страны. Теперь управление энергетики и ЖКХ раз в две недели планирует проводить мониторинг на территории областного центра и районов. Этот вопрос будет на личном контроле руководства региона.

#акция #экология #Таза Қазақстан

Популярное

Все
Три юных шахматиста из Казахстана стали победителями Кубка мира-2024
Уберечь детей от опасных ситуаций
Молодежь с помощью нейросети оживила мифы и легенды Алтая
Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде
Иван Васильевич верен профессии
Кибергигиена как одно из условий защиты данных
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Приказ длиной в три года
Дело – труба
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Главному редактору «Казахстанской правды» присуждена премия президента в области СМИ
Большие цели в АПК достигаются большими усилиями
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем об учреждении культурных центров
Что делать? Для этого надо понять, кто виноват
Откуда берутся стихийные свалки?
Молоко кобылье – здоровье человеческое
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Дорожный парадокс в Северном Казахстане: строить новые пути, разрушая старые…
«Ауыл аманаты» – рука помощи сельчанам
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

В Актюбинской области продолжается общенациональная акция «…
Полтонны мусора вынесли из леса волонтеры Петропавловска
Одна акция идет на помощь другой
Трезвое село стало и самым чистым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]