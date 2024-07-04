Инициатива поддержана повсеместно

В городских, районных и сельских мероприятиях приняли участие более 331 тыс. местных жителей. Среди них – ветераны и молодежь, представители НПО и этнокультурных объединений, госслужащие, работники различных учреждений, организаций и производств, а также рядовые граждане.

По информации руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Галыма Исакова, на сегодняшний день очищено 947,6 тыс. кв. м, принадлежащих транспортным компаниям, энергетическим комплексам, медучреждениям, учебным центрам, а также малым и средним предприятиям. Вместе с тем проведены работы по благоустройству территории 60 историко-культурных памятников, а также 143 парков и скверов. Кроме того, очищены от мусора 816,6 км каналов и арыков, 238 урн в общест­венных мес­тах, 45,6 тыс. кв. м дворов многоквартирных жилых домов. В специально установленные места вывезено 11,6 тыс. тонн бытовых отходов.

Особое внимание уделено озеленению населенных пунктов и уходу за уже существующим фондом. Осуществлены санитарная обрезка 2 354 деревьев и полив зеленых насаждений на территории общей площадью 107,7 тыс. кв. м. В рамках акции жители региона высадили 86 600 деревьев разных видов, тысячи цветов на территории общей площадью 700 кв. м.

Как сообщил Галым Исаков, в регионе утвержден план мероприятий по продолжению экологической акции «Таза Қазақстан». Спикер также отметил, что в ходе акции ведомством выявлены недостатки в Таразе и ряде районов. К ним относятся несвоевременная очистка мусорных площадок, организация несанкционированных стихийных мусорных свалок и другое. Также не заменили вовремя уличные фонари, не проведена работа по улучшению фасадов домов, не очищены от мусора места остановок общест­венного транспорта.

Заслушав отчеты акимов Тараза, Байзакского, Сарысуского, Таласского и Т. Рыскулова районов, аким области Ербол Карашукеев поручил оперативно устранить недоработки. Обращаясь к акимам сел, он посоветовал им не сидеть в кабинетах, а больше ходить по вверенным им территориям с целью обследования на предмет существующих проблем и свое­временно устранять их, не дожидаясь указаний сверху. Глава региона также обратил особое внимание на необходимость повышения уровня экологической культуры населения, поскольку бережное отношение к природе и охрана окружающей среды – это задача, стоящая перед всеми граж­данами страны. Теперь управление энергетики и ЖКХ раз в две недели планирует проводить мониторинг на территории областного центра и районов. Этот вопрос будет на личном контроле руководства региона.