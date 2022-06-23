Инициативы повышенной важности

На пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О геодезии, картографии и пространственных данных» с сопутствующими поправками.

С точностью до миллиметра

Несмотря на то что среднестатистический пользователь особо не жаждет окунаться в тонкости геодезической науки, состояние этой отрасли напрямую влияет на жизнь каждого гражданина. И речь идет не только о качестве кадастра и земельно-имущественных отношений в государстве, но и погрешностях при проектировании и строительстве зданий, в которых мы живем и работаем, дорог и мостов, по которым мы ездим, а также устранении препятствий при взлете и посадке самолетов, на которых мы, соответственно, летаем. Так что точность геодезических измерений переоценить трудно.

По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, действующий Закон РК «О геодезии и карто­графии», который был принят в 2002 году, тоже сегодня требует некоторых уточнений.

– За 20-летний период в этой сфере произошли большие изменения, в производство внедрены и широко используются цифровые технологии, спутниковое оборудование, повысились требования к точности, эффективности измерения и доступности пространственных данных. В этой связи возникла необходимость принятия закона в новой редакции и сопутствующего закона в целях устранения пробелов и коллизий, – отметил глава ведомства, презентуя документ депутатам.

Основные задачи законопроекта состоят в том, чтобы обеспечить страну высокоточной гео­дезической системой координат и на ее основе создать единую цифровую картографическую основу страны.

– В настоящее время в Казах­стане установлена государственная система координат 1942 года, доставшаяся нам в наследство от Советского Союза, которая устарела и не отвечает требованиям по точности, эффективности и прогрессивности. Это СК-42. Тогда как почти все государства СНГ внедрили собственные государственные системы координат открытого доступа, – отметил Багдат Мусин. – Отсутствие такой системы в нашей стране привело к тому, что субъектами применяются различные несекретные, и в свою очередь, нелегитимные системы координат. Например, в одном населенном пункте может использоваться вообще несколько таких систем.

В результате накопленный большой объем пространственных данных, созданных в различных системах, форматах и структурах, затрудняет, а иногда и прямо препятствует процессам использования пространственной информации и интеграции отраслевых, региональных информационных систем и кадастров. Презентуемый законопроект как раз и позволит создать единую национальную платформу, где будут собраны в едином формате и по единым требованиям пространственные данные для эффективного использования достоверной, оперативной и актуальной информации. Как результат, это повысит оперативность, качество оказываемых населению услуг, создаст условия для добросовестной конкуренции и повышения эффективности и оперативности осуществления государственного контроля.

Шум на улицах утихнет

Еще один вопрос повестки дня пленарного заседания – принятие постановления о создании при Мажилисе общественной палаты.

– Необходимость создания при Мажилисе глубокой, всесторонней диалоговой площадки между Парламентом, Правительством и гражданским обществом для обсуждения социально-экономических, общественных процессов в нашей стране – это веление времени, – сказал депутат Мажилиса Ерлан Саиров, призывая коллег поддержать решение о формировании новой структуры. – В Мажилисе уже сейчас в рамках законотворчества создана оптимальная система взаимоотношений с гражданским обществом и экспертным сообществом.

В рамках общественной палаты будет формироваться культура общественного диалога и публичной дискуссии. А посредством плюрализма мнений, концентрации различных идей и концептов будет совершенствоваться и институт парламентаризма в Казахстане в целом. Как отметил Ерлан Саиров, в рамках работы палаты представители общественности будут рассматривать законопроекты, осуществлять общественную экспертизу, давать свое независимое и объективное мнение по актуальным законопроектам и общественно значимым проблемам.

– Новая диалоговая площадка очень важна для того, чтобы перенести горячие дискуссии, которые ведутся на улицах и митингах, в стены Парламента, придать им конструктивный формат и получить обратную связь от народа, – отметил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Спикер нижней палаты Пар­ламента подчеркнул, что создание этого института позволит сблизить власть и общество, услышать мнение населения на местах и поднимать самые резонансные вопросы еще до обсуждения законопроектов в Парламенте.

– Я возлагаю большие надежды на общественную палату. Мы должны иметь обратную связь не на митингах, не на улицах, а здесь, чтобы заинтересованные граждане имели возможность высту­пить, – сказал Ерлан Кошанов, подчеркнув, что позиция простых людей всегда должна учитываться при разработке законов. Он также указал, что к работе нужно подключать общественные советы в регионах и учитывать мнение конструктивной оппозиции. Это часть концепции слышащего государства.

На пленарном заседании депутаты также приняли в работу новый законопроект «О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере».

Также Мажилис согласился с поправками Сената по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективнос­ти, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».