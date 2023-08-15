Иногородним студентам-сиротам компенсируют проживание в общежитиях

Правительство
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В рамках реализации возможности субсидирования затрат на проживание для отдельных социально уязвимых категорий студентов, Правительством принято соответствующее постановление, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Kazpravda.kz

 

В частности, внесены изменения и дополнения в правила предоставления социальной помощи гражданам, получающим помощь, которыми предусматривается выплата компенсации за проживание в период обучения в колледжах и вузах страны для отдельных категорий граждан.

Сообщается, что сумма компенсации за проживание в общежитиях будет составлять 29 месячных расчетных показателей в год. Всего компенсацию получат 7 145 чел. 

Среди них 4651 чел. – студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей. 2494 чел. – лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью.

Компенсация будет предоставляться с сентября текущего года, добавили в Правительстве.

 

#помощь #компенсация #дети-сироты

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