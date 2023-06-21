Иностранцы погибли в ДТП в Актюбинской области

Фото: ДП Актюбинской области

На трассе Самара - Шымкент в районе поселка Кобда произошло ДТП с участием 8 пассажиров - граждан Таджикистана, 4 из которых скончались, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Актюбинской области.

По информации ДП, миниавтобус с людьми опрокинулся по причине того, что водитель - гражданин Таджикистана - не справился с управлением. Предварительно установлено, что он находился в утомленном состоянии.

«В результате ДТП двое пассажиров, в том числе 15-летняя девочка, погибли на месте происшествия. Еще 6 человек с различными травмами доставлены в ЦРБ Кобдинского района, где двое, в том числе 1 несовершеннолетний, скончались», – рассказал начальник УМПС ДП Актюбинской области Айдос Кулжанов.

