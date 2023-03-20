"Институт демократии" огласил данные Exit-poll

Данные по итогам выборов депутатов в ходе телемарафона на телеканале Qazaqstan озвучила директор по проектам Научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии" Татьяна Башарина, передает Кazpravda.kz.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
за партию Amanat – 53,33%;
за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 11,26 %;
за Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 8,87%;
за Народную партию Казахстана – 6,93%;
за партию "Respublica" – 8,33%;
за Общенациональную социал-демократическую партию – 5,12%;
за Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 2,51%;
против всех – 3,65%.
Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов прошли в Казахстане 19 марта. В них приняли участие представители семи партий, а также беспартийные кандидаты-самовыдвиженцы, баллотировавшиеся по одномандатным округам.