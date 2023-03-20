"Институт демократии" огласил данные Exit-poll

Данные по итогам выборов депутатов в ходе телемарафона на телеканале Qazaqstan озвучила директор по проектам Научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии" Татьяна Башарина, передает Кazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Голоса избирателей распределились следующим образом:

за партию Amanat – 53,33%;

за Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 11,26 %;

за Демократическую партию Казахстана "Ак жол" – 8,87%;

за Народную партию Казахстана – 6,93%;

за партию "Respublica" – 8,33%;

за Общенациональную социал-демократическую партию – 5,12%;

за Казахстанскую партию зеленых "Байтак" – 2,51%;

против всех – 3,65%.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов прошли в Казахстане 19 марта. В них приняли участие представители семи партий, а также беспартийные кандидаты-самовыдвиженцы, баллотировавшиеся по одномандатным округам.