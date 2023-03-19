Назван регион с самой высокой явкой избирателей на выборах депутатов

Кызылординская область стала регионом с самой высокой явкой избирателей на выборах депутатов в Мажилис Парламента РК и региональные маслихаты, передает Кazpravda.kz.
Центральная избирательная комиссия РК опубликовала результаты явки казахстанцев на внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов.
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 20:10 часов 19 марта бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
по области Абай –57,02%;
по Акмолинской области – 60,01%;
по Актюбинской области – 57,45%;
по Алматинской области – 60,03%;
по Атырауской области – 50,22%;
по Западно-Казахстанской области – 59,01%;
по Жамбылской области – 65,21%;
по области Жетісу – 55,32%;
по Карагандинской области – 59,48%;
по Костанайской области – 65,10%;
по Кызылординской области – 66,46%;
по Мангыстауской области - 54,08;
по Павлодарской области – 58,68%;
по Северо-Казахстанской области – 65,25%;
по Туркестанской области – 53,01%;
по области Ұлытау – 58,99%;
по Восточно-Казахстанской области – 64,15%;
по г. Астане – 42,91%;
по г. Алматы – 25,82%;
по г. Шымкенту – 45,46%.