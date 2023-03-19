Назван регион с самой высокой явкой избирателей на выборах депутатов

Кызылординская область стала регионом с самой высокой явкой избирателей на выборах депутатов в Мажилис Парламента РК и региональные маслихаты, передает Кazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Центральная избирательная комиссия РК опубликовала результаты явки казахстанцев на внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и региональных маслихатов.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 20:10 часов 19 марта бюллетени получили 54,09% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

по области Абай –57,02%;

по Акмолинской области – 60,01%;

по Актюбинской области – 57,45%;

по Алматинской области – 60,03%;

по Атырауской области – 50,22%;

по Западно-Казахстанской области – 59,01%;

по Жамбылской области – 65,21%;

по области Жетісу – 55,32%;

по Карагандинской области – 59,48%;

по Костанайской области – 65,10%;

по Кызылординской области – 66,46%;

по Мангыстауской области - 54,08;

по Павлодарской области – 58,68%;

по Северо-Казахстанской области – 65,25%;

по Туркестанской области – 53,01%;

по области Ұлытау – 58,99%;

по Восточно-Казахстанской области – 64,15%;

по г. Астане – 42,91%;

по г. Алматы – 25,82%;

по г. Шымкенту – 45,46%.