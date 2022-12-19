В этом году заявки на участие в олимпиаде подали свыше 700 учителей, но организаторы смогли пригласить лишь порядка 400 человек, в том числе педагогов из Кыргызстана, России и Узбекистана.

Состязание учителей, проходящее без участия и поддержки профильного ведомства, зародилось на энтузиазме организаторов, участники приезжают за свой счет. Популярность же мероприятие приобрело благодаря четким правилам, соревновательному духу и беспристрастности жюри.

С раннего субботнего утра учителя садятся за парты и решают восемь задач по своим предметам. Поздно вечером узнают результаты, которые публикуются на сайте респуб­ликанской Ассоциации учителей математики. Кстати, на этот раз в программе был и семинар-тренинг известного учителя математики Ибрагима Ибатулина, трехкратного победителя творческого конкурса учителей математики в Москве.

По словам одного из участников, преподавателя гимназии № 45 им. Бауыржана Момышулы из Тараза Мурата Таспакова, он с удовольствием приезжает на олимпиаду.

– Это своеобразная интеллектуальная байга. Здесь выигрывает сильнейший. Все просто и честно, – отмечает педагог.

Впервые в этом году на олимпиаду приехала учитель информатики из сельского лицея Кызыл-Тобе Мунайлинского района Мангистауской области Гульназ Ельжанова. Она признается, что рада своим результатам и общению с коллегами.

Учитель математики из школы-гимназии № 65 Астаны Оржан Касыманов считает конкурс престижным, поскольку он позво­ляет выявить свой уровень, слабые места. По его мнению, любовь учителя к предмету побуждает к знаниям и ученика.

– Я стараюсь связать математику с жизнью. Когда ученики понимают, что наука может пригодиться в жизни, они глубже вникают в дисциплину, у них развивается логическое мышление, – поделился он мнением.

Согласен с ним и учитель физики из Актюбинского областного специализированного лицея-интерната для одаренных детей им. М. Кусаинова Жугели Сабыржан. Говоря о секретах преподавания сложного и одновременно интересного предмета, он отмечает, что ученик прежде всего должен заинтересоваться учителем, а через него уже предметом.

– Мы объясняем детям, что законы физики окружают людей везде. В основе всех инженерных наук лежат точные науки, поэтому будущих технарей надо готовить со школьной скамьи, – убежден педагог.

Еще одним примечательным штрихом олимпиады является многолетнее участие в ней академика НАН РК, лауреата Государственной премии РК Аскара Джумадильдаева. По словам известного ученого, он получает истинное наслаждение от общения с учителями.

– Я вижу здесь передовых педагогов. Возникает чувство гордости за них. Они осознают: чтобы преподавать на уровне, надо учиться самому. Различных олимпиад много, но для учителей – это единственная. Больше всего радует, что они приезжают сюда по собственному желанию, добираются в Алматы из разных регионов страны. И здесь мы говорим о понятных друг другу вещах, слушаем друг друга, как хорошую музыку, – увлеченно рассказывает академик. – Меня удивляет, что профильное министерство не обращает внимания на единственную олимпиаду для педагогов. Более того, наши сертификаты не признаются чиновниками министерства.

По его словам, 99% школьников не любят математику. Наука эта сложная, трудная, но необходимая, так же как физика и информатика. Учителя этих предметов открывают дорогу способным ученикам в лучшие технические вузы мира. Академик убежден: сегодня от преподавателей точных наук зависит то, станет ли наша страна на путь технологического развития или останется сырьевой базой.

Олимпиада проходит под эгидой республиканской Ассоциации учителей математики, которая была создана в 2012 году по инициативе кандидата физико-математических наук Кайроша Макишева. Будучи директором РФМШ, он организовывал подобные соревнования среди учителей мегаполиса.

– Я не приемлю шаблонов, понимая, что методика преподавания в школах нужна, но все-таки важнее любовь учителя к своему предмету, интуи­ция, собственное понимание преподавания и умение решать задачи, – считает отличник образования РК.

На сайте ассоциации зарегист­рировано более 3 000 учителей. По его словам, образовалось неформальное сообщество педагогов, объединенных профессиональным интересом. Импонирует, что в основном на олимпиаду приезжают молодые учителя, отрадно их стремление не стоять на месте, повышать свой уровень.

Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова, бывший директор школы, отмечает значимость этой олимпиады для всего образовательного процесса.

– Сюда учителя приезжают сами. Профильное ведомство создало приказ под № 514 с перечнем олимпиад, результаты которых можно учитывать при повышении заработных плат. Эта олимпиада не входит в заветный список, тем не менее она пользуется заслуженным авторитетом среди учителей, – говорит Ирина Смирнова.

По ее словам, сегодня все учителя повышают квалификацию в Институте повышения квалификации «Орлеу», но монополизация и отсутствие конкуренции никогда не приносят положительных результатов. Депутат считает, что Ассоциации учителей математики пора переходить на другой уровень. Все изменения в методиках преподавания математики, физики и информатики не должны внедряться без участия ее членов. Уже сегодня структура может предложить новаторские методы преподавания точных наук.