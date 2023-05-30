"Интересы пассажиров должны быть в приоритете" – Смаилов о проблемах в гражданской авиации

Фото: Kazpravda.kz

Меры по дальнейшему развитию отрасли гражданской авиации рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер-министр обозначил ряд проблем в авиационной отрасли, которые надо решать.

«В отдельных аэропортах страны требуется проведение ремонта взлетно-посадочных полос. Практически везде используется устаревшая спецтехника: трапы, топливозаправочные машины, тягачи. Не соблюдаются международные стандарты приаэродромного пространства, когда земли вокруг аэропортов используются под жилую застройку и бизнес. Это влияет на безопасность полетов», — перечислил Алихан Смаилов.

Он добавил, что в Правительстве неоднократно рассматривался вопрос увеличения производства авиакеросина, так как именно наличие отечественного топлива является одним из ключевых факторов привлечения грузовых авиакомпаний, которые транзитом проходят через республику.

Смаилов также указал, что казахстанцы выражают обоснованную критику в адрес отечественных авиакомпаний. Например, из-за отмены рейсов перед вылетом.

«В январе-феврале текущего года компания «Fly Arystan» отменила почти половину рейсов из аэропорта Костаная в Астану и Алматы. 25 февраля пассажиры этой авиакомпании устроили скандал из-за задержки рейса Астана – Шымкент на 10 часов. В результате его вообще отменили. К сожалению, представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируют причины задержки, не предлагают соответствующий сервис», — подчеркнул глава Правительства.

По его словам, вызывает вопросы и политика ценообразования. Например, полуторачасовой перелет так называемого лоукостера из Астаны до Алматы может стоить в два раза дороже аналогичного по расстоянию маршрута в Европе, США или Китае. В этой связи Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что динамическое ценообразование авиакомпаний работает на максимизацию их доходов, но не в интересах потребителей.

«Так называемый топливный сбор, который по логике должен зависеть от изменения цены на авиатопливо, остается в цене билета на одном уровне. Поэтому следует пересмотреть отношение к ценообразованию, постоянно работать над улучшением сервиса авиаперевозок и качества обслуживания. Интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом», — указал премьер-министр.

Алихан Смаилов поручил уполномоченным госорганам: подготовить дорожные карты по модернизации аэропортовой инфраструктуры; провести работу по изъятию незаконно выданных земельных участков вблизи аэродромов; проработать вопрос увеличения производства авиакеросина.