Интересы страны выше личной выгоды

Армия государственных служащих, насчитывающая сегодня свыше 80 тыс. человек, обеспечивает функционирование государственного аппарата в Казахстане. И каждый из нас сталкивается с ней регулярно в своей повседневной жизни. А потому вопрос, каким должен быть этот самый служащий государства, волнует всех.

Во главе этой армии стоит, как известно, Глава государства. Чего же Президент ждет от своих непосредственных подчиненных? Ведь именно с ними ему реализовывать амбициозные цели, которые ставятся перед страной.

В интервью газете «Egemen Qazaqstan» Касым-Жомарт Токаев на вопрос о кадровой политике ответил, что для него принципиально важно, чтобы государственные служащие были не просто профессионалами, безупречно исполняющими свои прямые обязанности, а проявляли инициативу и личным примером доказывали полезность и необратимость перемен.

«Они должны иметь соответствующий багаж знаний и компетенций, обладать высокими человеческими качествами, быть собранными, дисциплинированными. Мне не столько важна личная преданность подчиненных, сколько их приверженность идее построения Справедливого Казахстана, – подчеркнул Президент. – Главным требованием к чиновникам и руководителям всех уровней является их способность держать руку на пульсе общественных настроений и событий, слушать и слышать чаяния людей, своевременно и результативно реагировать на них, принимать правильные решения. Они должны следовать принципу «не человек для государства, а государство для человека».

В Агентстве по делам государственной службы заявляют, что в прошедшем году все их инициативы были направлены как раз на реализацию задач, поставленных Главой государства по формированию «человекоцентричной» и сервисной модели государственного аппарата. Перемены люди уже ощутили на себе: многие государственные услуги оказываются проактивно, нет необходимости собирать бумажные документы по дюжине инстанций, чиновники действительно вникают в запросы людей и стараются их решить – быстро, качественно и эффективно.

В первую очередь для этого, конечно, нужно работать с собственными кадрами. Как сообщил на недавней коллегии председатель АДГС Дархан Жазыкбай, согласно поручению Президента в структуре Академии государственного управления создан специальный HR-институт, применяющий современные инструменты управления человеческими ресурсами.

Успешно реализован пилотный проект новой системы отбора на государственную службу по системе «e-Qyzmet» в шести госорганах. По новой системе приняты более 650 человек, а всего претендовали 5 800. Конкурс был выше почти в три раза, чем в прошлом году, что говорит о повышении привлекательности госслужбы.

Ведь и для самих госслужащих создаются благоприятные условия: введены ротационные выплаты для ротируемых в другой регион, утверждены правила применения гибкого графика и дистанционной работы, законодательно регламентированы соотношения руководящего и исполнительного состава, внед­рен институт «контрактных госслужащих».

Активно защищаются их права. 234 госслужащим даже предоставили дополнительные часы отдыха, так как проверки показали нарушения в этой части. Никто сегодня не заставит молодого специалиста засиживаться допоздна.

Особое внимание уделяется профессионально-личностному развитию госслужащих. В прошлом году начата работа по продвижению принципов и идеалов «Адал азамат» и формированию новой культуры управления.

Надо сказать, госслужба пользуется высокой популярностью среди молодежи. Это показал третий отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, прошедший в прошлом году и собравший свыше 30 тыс. заявок. Из всех 350 резервистов сегодня трудоустроены 270.

Дархан Жазыкбай рассказал, что благодаря возможности прямого назначения более 100 выпускников вузов назначены на низовые должности в районных и сельских уровнях без участия в конкурсах, а также порядка 300 опытных специалистов привлечены на государственную службу из частного сектора.

Привлечение молодых профессионалов в систему госуправления будет продолжено – в нынешнем году впервые состоится отбор в региональные молодежные кад­ровые резервы по семи отраслевым направлениям. Ведь именно в регионах наибольший дефицит квалифицированных кадров.

Молодежь сегодня представлена на всех уровнях власти. Отчасти благодаря неизменной поддержке представителей нового поколения Президентом.

В интервью Касым-Жомарт Токаев еще раз заявил, что верит в нашу молодежь. Поэтому приняты комплексные меры, открывшие ей дорогу в исполнительную и законодательную ветви власти.

«В рамках политических реформ введена квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в избирательных партийных списках и при распределении депутатских мандатов. Многие молодые патриоты смог­ли стать депутатами Мажилиса и маслихатов, голос молодежи в органах представительной власти стал громче. Такие шаги придали импульс обновлению органов власти, – сказал Президент. – Сейчас мир меняется очень быстро, уже не из года в год, а практичес­ки изо дня в день. Появляются новые технологии, профессии и отрасли, пересматриваются подходы в работе и управлении. В этих условиях возрастает роль молодежи, которая способна осваивать новые навыки и эффективно применять передовые знания. Она обладает прогрессивным мышлением, ориентирована на будущее, на поступательное развитие».

Касым-Жомарт Токаев признает, что у молодых управленцев недостаточно опыта, а амбиции и отсутствие критической самооценки порой мешают им в долж­ной мере самореализоваться. Тем не менее нужно дать шанс новой генерации профессионалов проявить себя, и эта политика будет продолжена.

Государственная служба – это большая ответственность перед обществом, и те, кто приходит на это поприще, должны ставить верность интересам страны, законам и нравственным принципам выше личной выгоды. Это хорошо понимают в Агентстве по делам госслужбы, и потому предъявляются высокие требования к этическим принципам своих сотрудников.

Помимо самого Этического кодекса государственных служащих к нему разработаны комментарии, нацеленные на правильное понимание его норм в их практическом применении.

Несомненно, в центральном аппарате дела обстоят неплохо, результаты работы, направленной на «человекоцентричность» и сервисность, видны. Чего нельзя сказать о регионах, куда новые веяния доходят не сразу.

Чиновникам на местах надо подтягиваться до уровня работников центральных органов власти, что называется, брать с них пример. Ведь репутация всего государственного аппарата может пострадать из-за поступка одного служащего.

Контроль качества оказания государственных услуг – отдельный аспект. В 2023 году АДГС проведено почти 500 проверок, выявлено более 11 тыс. правонарушений, 898 должностных лиц привлечены к дисциплинарной, 365 – к административной ответственности. В будущем контрольные мероприятия будут максимально автоматизированы, заверяют в агентстве.

Кроме того, в текущем году планируется разработать законопроект по вопросам формирования сервисного государственного аппарата и его дебюрократизации, который обеспечит устранение административных препятствий и бюрократической неразберихи.

О качествах современного чиновника удалось побеседовать с заместителем председателя АДГС Азаматом Жолмановым. Он сам участник первого отбора в Президентский молодежный кадровый резерв и опытный госслужащий.

По его мнению, госслужба – это прежде всего ответственность, ведь с каждым годом к госаппарату предъявляются все более высокие требования, и госслужащий должен меняться, чтобы им соответствовать.

– Он должен быть открытым, уметь слышать и слушать общество, реагировать на потребности. Должен быть справедливым, открытым, компетентным. Иметь лидерские навыки, командный дух, проактивность, уметь принимать решения. Конечно, должен стремиться к постоянному повышению своих знаний. И ситуация на самом деле меняется. В общении с молодыми сотрудниками я вижу, какие они патриотичные, заряженные, с горящими глазами, множеством идей и инициатив, – говорит Азамат Жолманов.

У госслужбы сегодня действительно немало преимуществ: стабильная и растущая заработная плата, гарантированный социальный пакет, отсутствие переработок, возможность улучшения жилищных условий. Хотелось бы, чтобы и отдача была соответствующая, чтобы чиновник делал свою работу с энтузиазмом и желанием помочь, а государство в целом работало на благо своих граждан.