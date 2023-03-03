Интернет, автобусы, питьевая вода, дворы: о чем просили жители на встрече с акимом Астаны

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Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями жилого массива «Железнодорожный». С какими вопросами обращались горожане, он рассказал на своей странице в Instagram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

«Продолжаю встречаться с жителями районов и жилых массивов города. У каждого ЖМ есть свои сложные системные вопросы. Встретился с жителями ЖМ «Железнодорожный». Жители подняли ряд вопросов: по электричеству, водоснабжению, канализации, строительству дорог и тротуаров, досуговых центров, обустройству дворов, запуску дополнительных маршрутов, интернету и др. Остановлюсь на основных моментах.

Вопрос электричества - один из основных вопросов данного жилого массива. Ранее были начаты работы по подстанции Казбек. Планируем завершить корректировку проекта летом, а в следующем году полностью завершить строительство электрической подстанции.

По напору воды - с учётом роста населения, в городе имеется потребность в дополнительном объёме воды. Строительство новой станции питьевой воды на стадии завершения, в мае уже запустим в работу, к августу НФС-3 выйдет на полную мощность. Тем самым решится вопрос по воде не только в ЖМ, но и по всему городу.

Также поднимались вопросы по привлечению узких медспециалистов, данный вопрос прорабатываем, кроме того, в текущем году завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На базе ФОКА будут созданы спортивные и творческие кружки.

Также летом поэтапно начнут поступать новые автобусы. Планируем в текущем году поставить до 500 автобусов (в том числе с учётом привлечения частных инвесторов). Это позволит сократить интервал ожидания автобусов, увеличить их количество на линии, запустить новые маршруты и т.д.

Поступившие вопросы взяли в работу, будем информировать о сроках реализации», - написал аким столицы.

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