Свыше 700 млн тенге выманили интернет-мошенники у шымкентцев

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Об этом сообщил заместитель начальника ДП Шымкента Арман Бейсенбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

"С начала года на территории города зарегистрировано 786 фактов интернет-мошенничества. Общий ущерб, нанесенный местным жителям, составил 720 млн тенге", - озвучил данные Бейсенбаев.

Как рассказал полицейский, интернет-мошенники звонят людям, представляясь банковским работником или сотрудником правоохранительных органов, впоследствии чего оформляют на их имя кредиты или присваивают их деньги со счета.

Некоторые от имени знаменитостей приглашают инвестировать в крупные предприятия.

Еще один способ, который чаще всего используют мошенники – обналичивание. Обещая обналичить оформленный товарный кредит, аферисты оставляют потерпевших без товара и без денег.

Также широко распространены способы обмана через такие интернет-платформы, как «ОЛХ», «Крыша», «Колеса.КЗ". Размещая объявления о продаже или аренде по низкой цене, злоумышленники убеждают потенциальных клиентов сделать предоплату за несуществующий товар, жилье или транспорт.

Стражи порядка рекомендуют договариваться об оплате после получения товара; убедиться в наличии товара; не отправлять свои персональные данные, номера и коды банковских карт незнакомым лицам.

#статистика #полиция #ущерб #мошенничество #Шымкент #интернет

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