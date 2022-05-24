Интернет Starlink набрал рекордную скорость

По данным издания Wccftech, в США зафиксировали рекордную скорость спутникового интернета Starlink от SpaceX, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Журналисты медиа ссылаются на публикацию на Reddit пользователя под ником DullKn1fe. Согласно материалам, абонент Starlink, проживающий в сельской местности штата Висконсин, смог зафиксировать скорость 301 мегабит в секунду с задержкой 78 миллисекунд. По словам авторов издания, это первый случай, когда скорость загрузки через спутники Starlink превышает 300 мегабит в секунду.

Авторы обратили внимание, что в марте другой пользователь Starlink из штата Калифорния заметил, что спутниковый интернет набрал скорость 299 мегабит в секунду. Тот же пользователь рассказал, что спустя некоторое время скорость его интернет-соединения по спутнику упала до 1,23 мегабит в секунду.

Специалисты отметили, что Starlink регулярно достигает новых скоростных рекордов. Однако сеть через спутники остается менее стабильной, чем обычное интернет-соединение. Также при высокой скорости сохраняется проблема задержки сигнала, которая затрудняет использование стриминговых сервисов.

В начале мая SpaceX анонсировала новую тарифную опцию Starlink, которая позволяет использовать спутниковый интернет в поездках. Из материалов компании следует, что, доплачивая 25 долларов к своему тарифу, абонент может перемещать терминал для приема сигнала между несколькими локациями.