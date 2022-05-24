фото: kazpravda.kz
Технологии , В мире
Интернет Starlink набрал рекордную скорость

По данным издания Wccftech, в США зафиксировали рекордную скорость спутникового интернета Starlink от SpaceX, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Журналисты медиа ссылаются на публикацию на Reddit пользователя под ником DullKn1fe. Согласно материалам, абонент Starlink, проживающий в сельской местности штата Висконсин, смог зафиксировать скорость 301 мегабит в секунду с задержкой 78 миллисекунд. По словам авторов издания, это первый случай, когда скорость загрузки через спутники Starlink превышает 300 мегабит в секунду.

Авторы обратили внимание, что в марте другой пользователь Starlink из штата Калифорния заметил, что спутниковый интернет набрал скорость 299 мегабит в секунду. Тот же пользователь рассказал, что спустя некоторое время скорость его интернет-соединения по спутнику упала до 1,23 мегабит в секунду.

Специалисты отметили, что Starlink регулярно достигает новых скоростных рекордов. Однако сеть через спутники остается менее стабильной, чем обычное интернет-соединение. Также при высокой скорости сохраняется проблема задержки сигнала, которая затрудняет использование стриминговых сервисов.

В начале мая SpaceX анонсировала новую тарифную опцию Starlink, которая позволяет использовать спутниковый интернет в поездках. Из материалов компании следует, что, доплачивая 25 долларов к своему тарифу, абонент может перемещать терминал для приема сигнала между несколькими локациями.

Популярное

Все
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
Незаконные схемы проведения госзакупок выявили в Кызылординской области
Долго ждали, быстро разобрали
ОСИротевший дом
Защититься от биоугроз
О чем расскажет орнамент
Птичку жалко...
Обводнение – дело рук человеческих
От еврокубков до топ-чемпионатов: обзор главных событий европейского футбола
Энергию солнца – школе
В интересах народа
По пути перемен
Проверка готовности
Подвиг пулеметчицы
Отвечая на вызовы времени
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

В мире
МИД Казахстана обратился к узбекским коллегам по поводу инц…
Здравоохранение , В мире
Иммунолог назвал настораживающую особенность вспышки оспы о…
Происшествия , В мире
В доме экс-президента Молдавии Додона идут обыски
Общество , Технологии , Цифровизация
Кто и зачем разослал "Президентское оповещение", объяснили …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]