«Интервенты» из стабфонда

Для сдерживания цен на социально значимое продовольствие региональный стабфонд практикует товарные интервенции.

С начала года областным стабилизационным фондом было закуплено 7 тыс. тонн муки, 68 тонн гречневой крупы, 2 тыс. тонн сахара-песка, 220 тыс. литров растительного масла и 1,5 млн яиц. Все товары хранятся на складах корпорации АО «СПК «Тараз».

Продукция эта продается через социальные торговые павильоны, которых в настоящее время в регионе насчитывается более 20.

– На сегодняшний день запас продовольствия составляет 3 366 тонн. В него входят 1 285 тонн сахара, 68 тонн гречневой крупы, 196 тонн растительного масла, 1 732 тонны муки первого сорта, 82 тонны риса, три тонны соли. Кроме того, закуп­лено 1,5 миллиона яиц, – сообщил руководитель регионального стабилизационного фонда АО «СПК «Тараз» Арман Туймебаев.

По его словам, в работе фонда используются два механизма. Первый включает закуп и сбыт бакалейной продукции. При этом решение по проведению товарных интервенций принимает коллегиальный орган компании.

Заявки подают акиматы городов и районов, объемы согласовываются с областным управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития. С начала года фондом для стабилизации цен на социально значимые продукты питания на рынок направлено около 6 115 тонн бакалейной продукции.

Второй способ сдерживания цен подразумевает предоставление льготных кредитов под 0,01 процента субъектам малого и среднего бизнеса. Взамен предприниматель обязуется в определенный период поставлять магазинам продукцию по фиксированным ценам. По так называемой «оборотной схеме» идет торговля овощами, сахаром, растительным маслом, крупой, мукой.

Главный специалист стабфонда Айжан Мусаева сообщила, что в текущем году по «оборотной схеме» выдано восемь займов субъектам предпринимательства на общую сумму около 138 млн 670 тыс. тенге. На сегодня в процессе подготовки находится оформление займов трем субъектам предпринимательства общим объемом в 84 млн тенге. Средства будут направлены на закуп и дальнейшую продажу овощей, гречневой крупы и риса. Вся необходимая документация уже подготовлена.

В планах стабфонда выдать дополнительно еще трем предпринимателям займы на 420 млн тенге. В целом с 2020 года корпорация предоставила субъектам предпринимательства 29 займов на общую сумму свыше 1 млрд 270 млн тенге.

– Главная сложность заключается в том, что мы работаем с огромными суммами, за которые несем ответственность перед государством и людьми, – отметила Айжан Мусаева. – Нужно быть максимально сосредоточенными, чтобы ничего не упустить. Мы выполняем функции не только кредитного администратора, но и консультанта, а также специалиста по мониторингу.

Вся продукция приобретается внутри страны. К примеру, сахар покупают в Таразе, гречку – в Павлодарской области, растительное масло – в Восточно-Казахстанской, рис – в Кызылорде.

– Для наполнения стабфонда СПК использует механизм форвардных закупок – приобретения продукции у производителей сельхозпродукции на условиях предварительной оплаты после предоставления необходимого залогового обеспечения или гарантий и доплаты после окончательной поставки товара осенью. Как известно, такое поручение дал Глава государства в отношении сельхозпродукции. Вся эта кропотливая работа направлена на обеспечение комфортной жизни жамбылцев, – резюмировал Арман Туймебаев.