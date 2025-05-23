Закон «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Кабинетом министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций», пояснил депутат Геннадий Шиповских, определяет порядок создания благоприятных инвес­тиционных условий для укрепления экономического сотрудничества между странами, в частности, для инвестиций одной стороны на территории другой, а также осуществления инвестиционной деятельности на территориях двух государств.

– Новый вариант соглашения был предложен кыргызской стороной в 2021 году в связи с изменениями в структуре исполнительной власти Кыргызстана. Предыдущее соглашение, заключенное в 1997 году, потребовало обновления примерно 30 лет спустя с учетом изменений в международном и национальном законодательстве, – отметил сенатор.

Отвечая на вопросы коллег об уровне сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической и инвестиционной сферах, Геннадий Шиповских отметил, что Казахстан является третьим по величине торговым партнером Кыргызстана. Товарооборот между Казах­станом и Кыргызстаном в 2024 году сос­тавил 1,71 млрд долларов США. Экспорт из Казахстана вырос на 9,6% и составил 1,3 млрд долларов США.

– Это показывает стабильность наших экономических отношений. По данным Национального банка РК, за девять месяцев 2024 года из Кыргызстана привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму 4,8 миллиона долларов США, что на 18 процентов выше, чем за девять месяцев 2023 года, – сказал Геннадий Шиповских.

Комментируя принятый закон, Маулен Ашимбаев отметил, что документ приз­ван улучшить инвестиционный климат и будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

– Соглашение предусматривает соз­дание благоприятных условий для инвесторов. В целом мы надеемся, что одобренный закон будет способствовать укреплению дружеских отношений между нашими братскими странами, – отметил спикер Сената в своем выступлении.

Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Андрей Лукин предложил ряд мер по развитию космической отрасли в стране. Депутат считает важным для Казахстана стать активным участником космической индустрии, а не оставаться лишь страной-арендодателем. Обеспокоенность отсутствием системного подхода в сфере углехимии выразил сенатор Алтынбек Нухулы. Для эффективного развития этой отрасли, в том числе для привлечения инвестиций, по мнению сенатора, необходимы активизация научных исследований и внедрение передовых зарубежных технологий. Депутат Алибек Наутиев заявил о необходимости развития сферы переработки шерсти. Такой подход, по его мнению, мог бы дать положительный импульс развитию как региональной, так и национальной экономик. За восстановление института доследственной проверки выступил Амангельды Нугманов. Причиной заявления послужила статистика увеличения количества возбужденных уголовных дел без достаточных на то оснований. Сенатор Бекболат Орынбеков обратил внимание Правительства на тяжелую ситуацию, в которой оказались предприя­тия теплоэнергетики в условиях роста цен на топливо и износа оборудования, а Геннадий Шиповских предложил усилить работу по профилактике и борьбе с хулиганством, особенно в случае пов­торных правонарушений.