​Ипотечников ждут в банках

Положительное решение о рефинансировании принято по 7 тыс. заявлений на сумму 40,3 млрд тенге. Рефинансированы займы по 4 188 заявлениям на общую сумму 19,6 млрд тенге. Сбор заявок продолжается. Заемщикам, желающим воспользоваться возможностями программы, необходимо как можно быстрее подавать заявки в банки второго уровня, рекомендует регулятор.

«Есть вопросы, по которым требуется решение Правительства, – отмечает директор департамента по защите прав потребителей финансовых услуг НБ РК Александр Терентьев. – Это вопросы налогообложения, юридического оформления, особенно в случае наличия арестов на имущество. Чувствительным аспектом являются предложения о расширении круга лиц, подпадающих под действие программы. На нынешнем этапе важно отработать ее по установленным параметрам, используя весь потенциал для тех, кто соответствует критериям. И после этого рассматривать вопросы возможного расширения».