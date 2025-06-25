Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

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Въезд инспекторам МАГАТЭ в Иран будет запрещен до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов

Фото: РИА Новости

Депутаты парламента Ирана одобрили законопроект о временном прекращении сотрудничества исламской республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Общая схема и детали законопроекта о приостановке сотрудничества Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии были одобрены Меджлисом. Согласно постановлению парламента, сотрудники агентства не имеют права въезжать в страну для проведения инспекций, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и мирной ядерной деятельности, и это также подлежит одобрению Высшего совета национальной безопасности", - сказал депутат агентству ISNA.

Власти Ирана ранее заявляли, что отсутствие осуждения руководством МАГАТЭ агрессии Израиля в отношении мирных ядерных объектов исламской республики может стать поводом для прекращения сотрудничества с агентством. В Тегеране отмечали, что все иранские ядерные объекты, по которым нанес удары Израиль, а затем и США, находились под надзором и защитой МАГАТЭ, которое не сделала ничего, чтобы предотвратить эти атаки.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя 9 дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. 23 июня Совет Безопасности ООН собрался по просьбе Ирана на экстренное заседание. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

#Иран #МАГАТЭ

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