Интервью Исключить ошибки и избежать зависимости Беседу вела Гульмира Муханбетжанова

– Очевидно, что система нуж­дается в настоя­щих профессионалах свое­го дела. Как Вы видите перспективу пополнения рядов судейского корпуса лучшими из юристов?



– Все понимают, что сегодня судам нужны новые кадры с правильной парадигмой мышления, соответствующие требованиям времени и способные обеспечить качество отправления правосудия на должном уровне. В связи с этим Верховным судом с начала года проанализированы проблемные вопросы отбора судейских кадров и совместно с Высшим судебным советом (ВСС) теперь прорабаты­вается ряд комплексных решений данного вопроса с разработкой соот­ветствующих предложений и законопроектов.



Так, например, чтобы стать ­судьей районного звена, необходим 5-летний стаж для секретарей судебного заседания, консультантов суда, адвокатов и прокуроров, а для других юристов – 10 лет. Казалось бы, благое намерение. Однако такой подход не способствовал формированию качественного судейского корпуса.



На сегодня почти половина сос­тава судей районных судов – это бывшие секретари судебных заседаний. Резерв кандидатов в судьи на 80% состоит из работников судебной системы. Для молодых сотрудников, зарплата которых варьируется в пределах 60–70 тысяч тенге, должность судьи – это не только профессиональный рост, но и сравнительно хорошая зарплата. Поэтому многие из них стремятся стать судьей. А привлечет ли такой статус судей районного звена следователей, адвокатов и юристов крупных частных компаний, у которых квалификация, профессиональные навыки и зарплата значительно выше работников районных судов – это большой вопрос.



Другой момент. По закону никто не может стать судьей апелляционной либо кассацион­ной инстанции без стажа работы судьей районного звена. Но, сог­ласитесь, состоявшиеся юристы, адвокаты и прокуроры, подчас много лет участвующие в судах всех инстанций, ученые-правоведы в свои 45–50 лет вряд ли захотят начать карьеру с район­ного суда. Их разносторонний опыт и знания скорее могут быть полезны уже в вышестоящих судах. Получается, что системе не нужны богатая внешняя практика и независимые профессионалы, а «нужны» исполнительные специа­листы, воспитанные из «своего цеха». Так система замыкается в себе, в ней начинают преобладать аппаратные ценности, не свойственные судейской профессии. Поэтому предла­гается исключить действующий порядок отбора, предъя­вив всем претендентам равные требования – наличие 5-летнего стажа юридической работы.



Необходимо также установить 15-летний юридический стаж для желающих занять пост ­судьи обл­суда без обязательного стажа работы в райсуде. А судьям райсуда, кто намерен перейти в облсуд, – оставить 5-летний судейский стаж. Отмечу, это соответствует практике стран ОЭСР.



– При этом сам «вход» в систему должен быть прозрачным…



– Безусловно. И об этом неоднократно говорил председатель Верховного суда. Ведь ни для кого не секрет, что у нас есть лазейки для проникновения в судебную систему нечистоплотных кадров еще на этапе сдачи квалификационного экзамена. И замечания Главы государства о «разных ставках» для занятия должностей судей районных и областных судов – нелицеприят­ное тому свидетельство.



Действительно, о какой транспарентности отбора может идти речь, когда никто из претендентов на судейские должности не приглашался на заседания ВСС, с ними никто не беседовал?!



Отбор осуществлялся на основании представленных конкурсантами документов. По итогам заседания на сайте ВСС публиковался просто список рекомендованных для назначения лиц без указания региона и суда. Не прошедшим конкурс документы возвращались без какой-либо мотивировки. Такое положение не могло не порождать слухи о коррупции при отборе судей и усиливало недоверие граждан к системе правосудия. Поэтому сегодня в рамках новых законо­проектов проработано кардинальное обновление процедур квалификационных экзаменов, а также конкурса на занятие вакант­ной судейской должности.



– Выходит, модернизирована и деятельность самого Высшего судебного совета?



– Утвержден обновленный Рег­ламент ВСС. Пересмотрено содержание тестовых вопросов на знание законодательства. Само тестирование проводится не в ВСС, а в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. Психотест кандидат проходит по месту жительства в областном суде с участием психолога. Квалификационный экзамен пополнился написанием эссе для определения логического мышления и письменных навыков кандидата.

Первые результаты этой работы недавно озвучены ВСС. По итогам двух экзаменов из 100 кандидатов только семеро смогли его сдать.

В качестве кардинально нового инструмента на этапе конкурсных процедур по инициативе Верховного суда включено интервью с конкурсантами для определения их коммуникативных навыков.



– Жесточайший, скажу, отбор…



– Да, и это несмотря на дефицит и потребность в заполнении вакансий.

К слову, новый регламент ВСС предусматривает возможность ведения при необходимости аудио-, видеозаписи и онлайн-транс­ляции заседаний на официальном сайте совета, проведение как открытого, так и тайного голосования при принятии решений по кандидатам и дачу мотивированных ответов при возврате заявлений за несоответствие предъявляемым требованиям.



И еще один существенный момент. Уменьшен перечень документов, направляемых на конкурс действующими судьями. Это сок­ратило время для их сбора желающими перейти на новую судейскую должность. Изменена форма служебной характеристики, в ней обязательно должны отражаться как положительные, так и отрицательные качества претендента.



– Как отразились имевшие место пробелы в отборе судей на конкретных цифрах?



– О дефиците достойных кадров в судейском корпусе страны и снижении профессионализма свидетельствует следующее. Сегодня около 40% судей районных судов имеют судейский стаж от 1 года до 5 лет. За 9 месяцев этого года они рассмотрели 2 970 634 дела и материала. То есть один – в среднем 159 в месяц (!). Чтобы справиться с такой нагрузкой, судье мало знания законов. Необ­ходимы широкий кругозор по разным отраслям права, здоровые морально-психологические качест­ва, профессиональный и даже житейский опыт. И не каждый из них сможет выдержать шквал нагрузки, тем более в районном суде, который первым принимает на себя весь удар недовольства обратившихся в суд людей.



Для наглядности приведу и другие цифры: с 2016 года по разным причинам из системы уволились по собственному желанию 130 судей, большинство из которых имели за плечами судейский стаж более 10 лет. Свыше 40 судей «ушли» в почетную отставку,

не достигнув пенсионного возраста, а ведь это те профессионалы, которые могли бы еще работать и передать свой опыт молодым.



В такой ситуации очень важно, чтобы взамен система пополнялась новыми достойными кад­рами. Поэтому процесс отбора и качест­венного обновления судейского корпуса является сегодня одним из главных трендов системы, ему уделяется самое пристальное внимание.



– А какова роль в отборе судей главной кузницы судейских кадров – Академии правосудия?



– Три года назад Академия правосудия перешла в ведение Верховного суда. Это, несомненно, улучшило качество подготовки выпускников, но не решило главную проблему. ПРООН в Отчете по Проекту институционального укрепления сектора правосудия центральной проблемой учебного заведения назвала формат ее магистратуры. «Академия пы­тается совместить в рамках одной магистерской программы два направления: подготовку магистров права и первоначальную подготовку судей. Это игра без шансов на выигрыш». И как результат мы видим: за последние 10 лет лишь 46% окончивших академию стали судьями. Учитывая, что на обучение каждого магистранта государство тратит 4,5 миллиона тенге, можно говорить о неэффективном использовании бюджетных средств.



Поэтому с учетом лучших международных практик предла­гается новая модель вуза, при которой отбор кандидатов в ­судьи будет производиться из числа лиц, прошедших обучение в академии. Главная идея – вуз должен готовить не магистров права, а будущих судей. Для подготовки современной модели судебного вуза потребуются время, финансовые расчеты и законодательные корректировки, которые сейчас прорабаты­ваются. Однако определенные меры приняты уже в текущем году.

Усовершенствован «вход» в магистратуру: пересмотрены и усилены механизмы приема вступительных экзаменов, обновлены правила приема. Например, введены написание эссе – логически связанного текста по правам и свободам человека и интервью для выявления личностных и профессиональных компетенций. Обновлены практические кейсы.



Из 99 претендентов в сентябре текущего года приступили к учебе по обновленной программе отобранные комиссией 60 магис­трантов. Каждый из них зак­лючил договор с академией об обязательстве после окончания обучения в течение 4 лет участвовать в конкурсах на должность судьи. Магис­транты проходят курсы судебной риторики, критического мышления, судебной коммуникации и развития лидерских навыков. И сами преподаватели академии прошедшим летом впервые обу­чились навыкам современной методики обучения кандидатов на должность судьи, эффективной коммуникации и эмоциональному лидерству у экс­пертов из Франции и Испании.

Существенно обновлена и прог­рамма курсов повышения квалификации судей. Внедряются дистанционные курсы, форми­руется база данных аудио- и видео­материалов лекций и семинаров, разрабатывается методика наполнения контента сайта академии программами для самообразования судей.



– Качественный отбор судей неразрывно связан с усиле­нием гарантий их независимости. Какие рассмотрены меры по этому направлению?



– В первую очередь это развитие судейского самоуправления и минимизация влияния руководства судов на судей. Многие председатели, особенно областных судов, один раз став руководителями, остаются ими до конца своей карьеры. Но нельзя забывать о конституционной норме о том, что председатель – в первую очередь судья!



На деле же он становится чиновником, который решает вопросы наказания «неугодных» судей через президиумы пленарных заседаний, дает «нужные» характеристики, выдвигает на должность и поощряет «своих», а также, возможно, оказывает давление при рассмотрении дел.



Об этом говорилось в письмах судей, общественности и адвокатов после обращения к ним в начале года председателя Верховного суда.

В ходе исследования, проведенного в местных судах, на вопрос: «Какие факторы имеют ощутимое влияние на независимость правосудия?» – 66% опрошенных судей указали «объем полномочий судейского руководства». А на вопрос «Если вам приходилось принимать решение, которое считаете несправедливым, что оказало на это влияние?» – 37% отметили «нежелание противостоять мнению руководства».

По рекомендациям Киевской конференции по независимости судебной власти «председатели судов должны назначаться на определенный срок с возмож­ностью продления их полномочий не более одного раза и не должны вмешиваться в процесс принятия судебных решений другими судьями».



Сегодня единственная функция указанного выше президиума пленарного заседания облсуда (а состоит он из руководителей судебных органов под руководством председателя облсуда) – это вопрос о передаче материалов в отношении судьи в Судебное жюри для привлечения его к дисциплинарной ответственности.



Что касается президиума пленарного заседания Верховного суда, то за последние 3 года было всего 5 заседаний. На них в основном обсуждались итоги комплексных проверок судов. Такие проверки сегодня приз­наны нецелесообразными. Поэтому предлагаем упразднить президиу­мы, а наиболее важные вопросы рассматривать на пленарных заседаниях в расширенном составе судей.

Предложено также сократить срок пребывания в должности председателей и председателей судебных коллегий областных судов – не более 2 раз на равно­значной позиции. По рекомендации ОЭСР процесс автоматизированного распределения дел предлагается урегулировать на уровне конституционного закона, что также является гарантией внутренней независимости судьи.



– Изменилась ли дисциплинарная практика в отношении судей?



– Согласно рекомендациям той же Киевской конференции по воп­росам независимости судебной власти, для того чтобы гарантировать справедливое дисциплинарное разбирательство, Судебное жюри не должно одновременно выполнять функции по проведению дисциплинарных расследований, рассматривать данные дела и выносить по ним решения. Сейчас в Судебном жюри сосредоточены функции «дознания, следствия и суда». Это порождает конфликт интересов и объективные сомнения в его независимос­ти и беспристрастности.



За 3 последних года из возбуж­денных Судебным жюри 177 дисциплинарных производств по существу рассмотрено 158 (89%). Как видите, возбужденные дела в основном завершаются рассмот­рением по существу. Поэтому, учитывая, что сбор материалов и проверка в отношении судьи проводятся на уровне облсуда, предлагаем исключить стадию возбуждения дисциплинарного производства. Одновременно обсуждается вопрос о передаче Судебного жюри с функциями по рассмот­рению дисциплинарных дел в отношении судей в ведение ВСС, что согласуется с международно-правовыми стандартами независимости судей.



– Соответствует ли статусу судей их социальный пакет?



– Только с 2016 года по достижении пенсионного возраста и выходе в почетную отставку судья может претендовать на ежемесячное пожизненное содержание в размере половины оклада по последней должности. До 2016 года таких выплат не было и судьи получали обычную пенсию. Но для получения такого пожизненного содержания необходимы два обязательных условия: пенсионный возраст и 20 лет безупречной работы.

Однако не все судьи выдерживают нынешний темп и нагрузку. К тому же Судебное жюри очень тщательно подходит к вопросу подтверждения права на отставку.



За прошедшие 3 года почетную отставку и пожизненное содержание получили только 125 судей, или 5% от общего их числа. А как же те, кто достиг пенсионного возраста, но поздно стал судьей и не наработал

к этому времени 20 лет стажа либо Судебное жюри признало их работу небезупречной?



Им «грозит» пенсия лишь на общих основаниях. А таких за этот же период около 30 судей.

Другой важный момент. Если после выхода в отставку судья захочет занять должность, оплачиваемую из бюджета, кроме преподавательской и научной, то выплата пожизненного содержания прекращается. Для сравнения: многие прокуроры, полицейские в 45–50 лет после оформления пенсии идут работать судьями, в аппараты судов, в другие госорганы. И с зарплатой по месту новой работы продолжают получать и «свою» пенсию...

Помимо прочего, у нас судьи район­ных и областных судов не прик­реплены к специализированным медучреждениям, как военные и полицейские, имеющие «свои» госпитали и поликлиники. Установленный законом принцип обеспечения жильем в течение 6 месяцев после назначения также не всегда выполняется: около 300 судей все еще не имеют жилья и вынуждены арендовать квартиру.



Что касается зарплаты, судьи районных судов «на руки» в среднем получают 250–260 тысяч тенге в месяц, чуть больше – судьи областных судов. По этому поводу вспоминаю мнение известного адвоката, с которым в начале года мы обсуждали проектные документы. На вопрос: «Вы не хотите стать судьей?» – он приз­нался: «На такую зарплату? Конечно, нет». Поэтому новый курс на кардинальное обновление судейского корпуса посредством привлечения высококвалифицированных специалистов предполагает укрепление и социальных гарантий независимости судей.



– В конечном итоге можно сказать, что у Вас уже есть новый взгляд на правосудие?



– На одном из совещаний председатель Верховного суда Жакип Асанов отметил: «Важно, что в рамках Послания Главы государства в работу по модернизации судов в полной мере будут включены Правительство и Парламент, что позволит нам совместно с ними посмотреть на правосудие под новым взглядом – с точки зрения населения».



Для программы «Мінсіз ­судья» – это не просто слова. Позади – полные дискуссий и обсуждений стадии инициации проектных документов, их защита, сбор и изу­чение поступивших предложений, презентации по самым актуальным темам с учас­тием судей республики, всевозможные тренинги профессионалов, которые позволили взглянуть на проблемы под другим углом зрения. Наконец, разработка пакета законодательных поправок и предложений, которые до конца текущего года будут внесены в соот­ветствующие госорганы сог­ласно Общенацио­нальному плану мероприятий по реализации Послания.



Впереди – не менее интересные этапы проектной деятельности. Разрабатывается Комментарий к Кодексу судейской этики, ожидается получение заключений международных экспертов. Есть планы по определению ценнос­тей судейской профессии и корпоративной культуры.



Самое главное – есть политическая воля и всесторонняя поддержка Главы государства в качественном обновлении судейских кадров и создании стимулов для прихода в систему лучших. Есть твердая и последовательная позиция руководства Верховного суда, что судейское кресло должны занимать самые честные и беспристрастные профессионалы. В совокупности с огромным желанием судей и проектных команд изменить сис­тему к лучшему они непременно дадут свои результаты и станут залогом достижения должного уровня доверия к судам в деле защиты прав и интересов граж­дан и бизнеса.

