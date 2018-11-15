Интервью Исключить ошибки и избежать зависимости 15 ноября 2018 г. 13:34 Беседу вела Гульмира Муханбетжанова – Очевидно, что система нуждается в настоящих профессионалах своего дела. Как Вы видите перспективу пополнения рядов судейского корпуса лучшими из юристов? – Все понимают, что сегодня судам нужны новые кадры с правильной парадигмой мышления, соответствующие требованиям времени и способные обеспечить качество отправления правосудия на должном уровне. В связи с этим Верховным судом с начала года проанализированы проблемные вопросы отбора судейских кадров и совместно с Высшим судебным советом (ВСС) теперь прорабатывается ряд комплексных решений данного вопроса с разработкой соответствующих предложений и законопроектов. Так, например, чтобы стать судьей районного звена, необходим 5-летний стаж для секретарей судебного заседания, консультантов суда, адвокатов и прокуроров, а для других юристов – 10 лет. Казалось бы, благое намерение. Однако такой подход не способствовал формированию качественного судейского корпуса. На сегодня почти половина состава судей районных судов – это бывшие секретари судебных заседаний. Резерв кандидатов в судьи на 80% состоит из работников судебной системы. Для молодых сотрудников, зарплата которых варьируется в пределах 60–70 тысяч тенге, должность судьи – это не только профессиональный рост, но и сравнительно хорошая зарплата. Поэтому многие из них стремятся стать судьей. А привлечет ли такой статус судей районного звена следователей, адвокатов и юристов крупных частных компаний, у которых квалификация, профессиональные навыки и зарплата значительно выше работников районных судов – это большой вопрос.Другой момент. По закону никто не может стать судьей апелляционной либо кассационной инстанции без стажа работы судьей районного звена. Но, согласитесь, состоявшиеся юристы, адвокаты и прокуроры, подчас много лет участвующие в судах всех инстанций, ученые-правоведы в свои 45–50 лет вряд ли захотят начать карьеру с районного суда. Их разносторонний опыт и знания скорее могут быть полезны уже в вышестоящих судах. Получается, что системе не нужны богатая внешняя практика и независимые профессионалы, а «нужны» исполнительные специалисты, воспитанные из «своего цеха». Так система замыкается в себе, в ней начинают преобладать аппаратные ценности, не свойственные судейской профессии. Поэтому предлагается исключить действующий порядок отбора, предъявив всем претендентам равные требования – наличие 5-летнего стажа юридической работы. Необходимо также установить 15-летний юридический стаж для желающих занять пост судьи облсуда без обязательного стажа работы в райсуде. А судьям райсуда, кто намерен перейти в облсуд, – оставить 5-летний судейский стаж. Отмечу, это соответствует практике стран ОЭСР. – При этом сам «вход» в систему должен быть прозрачным… – Безусловно. И об этом неоднократно говорил председатель Верховного суда. Ведь ни для кого не секрет, что у нас есть лазейки для проникновения в судебную систему нечистоплотных кадров еще на этапе сдачи квалификационного экзамена. И замечания Главы государства о «разных ставках» для занятия должностей судей районных и областных судов – нелицеприятное тому свидетельство.Действительно, о какой транспарентности отбора может идти речь, когда никто из претендентов на судейские должности не приглашался на заседания ВСС, с ними никто не беседовал?! Отбор осуществлялся на основании представленных конкурсантами документов. По итогам заседания на сайте ВСС публиковался просто список рекомендованных для назначения лиц без указания региона и суда. Не прошедшим конкурс документы возвращались без какой-либо мотивировки. Такое положение не могло не порождать слухи о коррупции при отборе судей и усиливало недоверие граждан к системе правосудия. Поэтому сегодня в рамках новых законопроектов проработано кардинальное обновление процедур квалификационных экзаменов, а также конкурса на занятие вакантной судейской должности. – Выходит, модернизирована и деятельность самого Высшего судебного совета?– Утвержден обновленный Регламент ВСС. Пересмотрено содержание тестовых вопросов на знание законодательства. Само тестирование проводится не в ВСС, а в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции. Психотест кандидат проходит по месту жительства в областном суде с участием психолога. Квалификационный экзамен пополнился написанием эссе для определения логического мышления и письменных навыков кандидата. Первые результаты этой работы недавно озвучены ВСС. По итогам двух экзаменов из 100 кандидатов только семеро смогли его сдать. В качестве кардинально нового инструмента на этапе конкурсных процедур по инициативе Верховного суда включено интервью с конкурсантами для определения их коммуникативных навыков. – Жесточайший, скажу, отбор…– Да, и это несмотря на дефицит и потребность в заполнении вакансий. К слову, новый регламент ВСС предусматривает возможность ведения при необходимости аудио-, видеозаписи и онлайн-трансляции заседаний на официальном сайте совета, проведение как открытого, так и тайного голосования при принятии решений по кандидатам и дачу мотивированных ответов при возврате заявлений за несоответствие предъявляемым требованиям. И еще один существенный момент. Уменьшен перечень документов, направляемых на конкурс действующими судьями. Это сократило время для их сбора желающими перейти на новую судейскую должность. Изменена форма служебной характеристики, в ней обязательно должны отражаться как положительные, так и отрицательные качества претендента. – Как отразились имевшие место пробелы в отборе судей на конкретных цифрах? – О дефиците достойных кадров в судейском корпусе страны и снижении профессионализма свидетельствует следующее. Сегодня около 40% судей районных судов имеют судейский стаж от 1 года до 5 лет. За 9 месяцев этого года они рассмотрели 2 970 634 дела и материала. То есть один – в среднем 159 в месяц (!). Чтобы справиться с такой нагрузкой, судье мало знания законов. Необходимы широкий кругозор по разным отраслям права, здоровые морально-психологические качества, профессиональный и даже житейский опыт. И не каждый из них сможет выдержать шквал нагрузки, тем более в районном суде, который первым принимает на себя весь удар недовольства обратившихся в суд людей. Для наглядности приведу и другие цифры: с 2016 года по разным причинам из системы уволились по собственному желанию 130 судей, большинство из которых имели за плечами судейский стаж более 10 лет. Свыше 40 судей «ушли» в почетную отставку, не достигнув пенсионного возраста, а ведь это те профессионалы, которые могли бы еще работать и передать свой опыт молодым. В такой ситуации очень важно, чтобы взамен система пополнялась новыми достойными кадрами. Поэтому процесс отбора и качественного обновления судейского корпуса является сегодня одним из главных трендов системы, ему уделяется самое пристальное внимание. – А какова роль в отборе судей главной кузницы судейских кадров – Академии правосудия? – Три года назад Академия правосудия перешла в ведение Верховного суда. Это, несомненно, улучшило качество подготовки выпускников, но не решило главную проблему. ПРООН в Отчете по Проекту институционального укрепления сектора правосудия центральной проблемой учебного заведения назвала формат ее магистратуры. «Академия пытается совместить в рамках одной магистерской программы два направления: подготовку магистров права и первоначальную подготовку судей. Это игра без шансов на выигрыш». И как результат мы видим: за последние 10 лет лишь 46% окончивших академию стали судьями. Учитывая, что на обучение каждого магистранта государство тратит 4,5 миллиона тенге, можно говорить о неэффективном использовании бюджетных средств.Поэтому с учетом лучших международных практик предлагается новая модель вуза, при которой отбор кандидатов в судьи будет производиться из числа лиц, прошедших обучение в академии. Главная идея – вуз должен готовить не магистров права, а будущих судей. Для подготовки современной модели судебного вуза потребуются время, финансовые расчеты и законодательные корректировки, которые сейчас прорабатываются. Однако определенные меры приняты уже в текущем году.Усовершенствован «вход» в магистратуру: пересмотрены и усилены механизмы приема вступительных экзаменов, обновлены правила приема. Например, введены написание эссе – логически связанного текста по правам и свободам человека и интервью для выявления личностных и профессиональных компетенций. Обновлены практические кейсы. Из 99 претендентов в сентябре текущего года приступили к учебе по обновленной программе отобранные комиссией 60 магистрантов. Каждый из них заключил договор с академией об обязательстве после окончания обучения в течение 4 лет участвовать в конкурсах на должность судьи. Магистранты проходят курсы судебной риторики, критического мышления, судебной коммуникации и развития лидерских навыков. И сами преподаватели академии прошедшим летом впервые обучились навыкам современной методики обучения кандидатов на должность судьи, эффективной коммуникации и эмоциональному лидерству у экспертов из Франции и Испании. Существенно обновлена и программа курсов повышения квалификации судей. Внедряются дистанционные курсы, формируется база данных аудио- и видеоматериалов лекций и семинаров, разрабатывается методика наполнения контента сайта академии программами для самообразования судей.– Качественный отбор судей неразрывно связан с усилением гарантий их независимости. Какие рассмотрены меры по этому направлению? – В первую очередь это развитие судейского самоуправления и минимизация влияния руководства судов на судей. Многие председатели, особенно областных судов, один раз став руководителями, остаются ими до конца своей карьеры. Но нельзя забывать о конституционной норме о том, что председатель – в первую очередь судья! На деле же он становится чиновником, который решает вопросы наказания «неугодных» судей через президиумы пленарных заседаний, дает «нужные» характеристики, выдвигает на должность и поощряет «своих», а также, возможно, оказывает давление при рассмотрении дел. Об этом говорилось в письмах судей, общественности и адвокатов после обращения к ним в начале года председателя Верховного суда.В ходе исследования, проведенного в местных судах, на вопрос: «Какие факторы имеют ощутимое влияние на независимость правосудия?» – 66% опрошенных судей указали «объем полномочий судейского руководства». А на вопрос «Если вам приходилось принимать решение, которое считаете несправедливым, что оказало на это влияние?» – 37% отметили «нежелание противостоять мнению руководства».По рекомендациям Киевской конференции по независимости судебной власти «председатели судов должны назначаться на определенный срок с возможностью продления их полномочий не более одного раза и не должны вмешиваться в процесс принятия судебных решений другими судьями». Сегодня единственная функция указанного выше президиума пленарного заседания облсуда (а состоит он из руководителей судебных органов под руководством председателя облсуда) – это вопрос о передаче материалов в отношении судьи в Судебное жюри для привлечения его к дисциплинарной ответственности. Что касается президиума пленарного заседания Верховного суда, то за последние 3 года было всего 5 заседаний. На них в основном обсуждались итоги комплексных проверок судов. Такие проверки сегодня признаны нецелесообразными. Поэтому предлагаем упразднить президиумы, а наиболее важные вопросы рассматривать на пленарных заседаниях в расширенном составе судей. Предложено также сократить срок пребывания в должности председателей и председателей судебных коллегий областных судов – не более 2 раз на равнозначной позиции. По рекомендации ОЭСР процесс автоматизированного распределения дел предлагается урегулировать на уровне конституционного закона, что также является гарантией внутренней независимости судьи.– Изменилась ли дисциплинарная практика в отношении судей?– Согласно рекомендациям той же Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти, для того чтобы гарантировать справедливое дисциплинарное разбирательство, Судебное жюри не должно одновременно выполнять функции по проведению дисциплинарных расследований, рассматривать данные дела и выносить по ним решения. Сейчас в Судебном жюри сосредоточены функции «дознания, следствия и суда». Это порождает конфликт интересов и объективные сомнения в его независимости и беспристрастности. За 3 последних года из возбужденных Судебным жюри 177 дисциплинарных производств по существу рассмотрено 158 (89%). Как видите, возбужденные дела в основном завершаются рассмотрением по существу. Поэтому, учитывая, что сбор материалов и проверка в отношении судьи проводятся на уровне облсуда, предлагаем исключить стадию возбуждения дисциплинарного производства. Одновременно обсуждается вопрос о передаче Судебного жюри с функциями по рассмотрению дисциплинарных дел в отношении судей в ведение ВСС, что согласуется с международно-правовыми стандартами независимости судей.– Соответствует ли статусу судей их социальный пакет? – Только с 2016 года по достижении пенсионного возраста и выходе в почетную отставку судья может претендовать на ежемесячное пожизненное содержание в размере половины оклада по последней должности. До 2016 года таких выплат не было и судьи получали обычную пенсию. Но для получения такого пожизненного содержания необходимы два обязательных условия: пенсионный возраст и 20 лет безупречной работы. Однако не все судьи выдерживают нынешний темп и нагрузку. К тому же Судебное жюри очень тщательно подходит к вопросу подтверждения права на отставку. За прошедшие 3 года почетную отставку и пожизненное содержание получили только 125 судей, или 5% от общего их числа. А как же те, кто достиг пенсионного возраста, но поздно стал судьей и не наработал к этому времени 20 лет стажа либо Судебное жюри признало их работу небезупречной? Им «грозит» пенсия лишь на общих основаниях. А таких за этот же период около 30 судей. Другой важный момент. Если после выхода в отставку судья захочет занять должность, оплачиваемую из бюджета, кроме преподавательской и научной, то выплата пожизненного содержания прекращается. Для сравнения: многие прокуроры, полицейские в 45–50 лет после оформления пенсии идут работать судьями, в аппараты судов, в другие госорганы. И с зарплатой по месту новой работы продолжают получать и «свою» пенсию... Помимо прочего, у нас судьи районных и областных судов не прикреплены к специализированным медучреждениям, как военные и полицейские, имеющие «свои» госпитали и поликлиники. Установленный законом принцип обеспечения жильем в течение 6 месяцев после назначения также не всегда выполняется: около 300 судей все еще не имеют жилья и вынуждены арендовать квартиру.Что касается зарплаты, судьи районных судов «на руки» в среднем получают 250–260 тысяч тенге в месяц, чуть больше – судьи областных судов. По этому поводу вспоминаю мнение известного адвоката, с которым в начале года мы обсуждали проектные документы. На вопрос: «Вы не хотите стать судьей?» – он признался: «На такую зарплату? Конечно, нет». Поэтому новый курс на кардинальное обновление судейского корпуса посредством привлечения высококвалифицированных специалистов предполагает укрепление и социальных гарантий независимости судей. – В конечном итоге можно сказать, что у Вас уже есть новый взгляд на правосудие?– На одном из совещаний председатель Верховного суда Жакип Асанов отметил: «Важно, что в рамках Послания Главы государства в работу по модернизации судов в полной мере будут включены Правительство и Парламент, что позволит нам совместно с ними посмотреть на правосудие под новым взглядом – с точки зрения населения». Для программы «Мінсіз судья» – это не просто слова. Позади – полные дискуссий и обсуждений стадии инициации проектных документов, их защита, сбор и изучение поступивших предложений, презентации по самым актуальным темам с участием судей республики, всевозможные тренинги профессионалов, которые позволили взглянуть на проблемы под другим углом зрения. Наконец, разработка пакета законодательных поправок и предложений, которые до конца текущего года будут внесены в соответствующие госорганы согласно Общенациональному плану мероприятий по реализации Послания.Впереди – не менее интересные этапы проектной деятельности. Разрабатывается Комментарий к Кодексу судейской этики, ожидается получение заключений международных экспертов. Есть планы по определению ценностей судейской профессии и корпоративной культуры. Самое главное – есть политическая воля и всесторонняя поддержка Главы государства в качественном обновлении судейских кадров и создании стимулов для прихода в систему лучших. Есть твердая и последовательная позиция руководства Верховного суда, что судейское кресло должны занимать самые честные и беспристрастные профессионалы. В совокупности с огромным желанием судей и проектных команд изменить систему к лучшему они непременно дадут свои результаты и станут залогом достижения должного уровня доверия к судам в деле защиты прав и интересов граждан и бизнеса.