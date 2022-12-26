Искусство говорить со зрителем

«Qara Film Festival» – независимый казахстанский фестиваль авторского документального кино, цель которого – знакомить зрителя с новым, учить видеть, чувствовать, искать правду. А проект Festival dostary – это уже сообщество единомышленников, которые показывали фильмы в рамках фестиваля в своих городах: в Атырау, Актобе, Алматы, Петропавловске, Шымкенте и Кызылорде. Проект организован благодаря поддержке Goethe-Institut Stabilization Fund for Culture and Education.



– Я очень надеюсь, что «Qara Film Festival» продолжит начатую работу, и документальное кино уйдет в города. Потому что хочется бороться со стигмой того, что документальное кино – это скучное кино. На самом деле документальные и игровые фильмы – это одни и те же фильмы, просто снятые разными способами и методами. Единственное их различие заключается в том, что документальное кино снято в реальности, без постановки. Оно может быть и хоррором, и триллером, и комедией, оно не менее интересно, чем игровое, ‒ рассказала организатор столичных показов Ксения Придатченко.



Зрителям были представлены четыре полнометражные картины: «Свои» (режиссеры Джо Вемюнд Свендсен, Петтер Соммер, Норвегия, 2018); «Исчезновение моей матери» (режиссер Беньямино Баррезе, Италия, 2019); «Земля голубая, будто апельсин» (режиссер Ирина Цилык, Украина, Литва, 2020); «Не будь придурком!» (режиссер Бен Муллинкоссон, США, 2017).



После каждого показа организаторы приглашали зрителей к обсуждению фильма вмес­те со спикерами-экспертами, в числе которых были ведущий подкас­та Dope soz, продюсер документальных фильмов Жомарт Аралбайулы,­ социолог PaperLab Камила Ковязина, кинокритик FIPRESCI Александра Поршнева.



– Важная инициатива фестиваля «Qara Film» ‒ своевременная возможность не только осмыслить реальность, но и шанс всмотреться в нее с помощью инструментов кино. И сегодня именно документальное кино наиболее пронзительно обеспечивает зрителю эту возможность. Уникальность программы прошедших фильмов и обсуждений не только в их фестивальных успехах, но и в подходе к разным вопросам осмысления жизни как таковой: темам любви, сострадания, понимания. Богатство приемов и методов документалистики лишь доказывает, что авторское понимание вышеперечисленных тем, ракурс на них, важнее и сильнее в способе говорить со зрителем. И это прекрасно в искусстве кино, ‒ сказала на заключительном показе Александра Поршнева.