Молодым ученым вручили сертификаты на квартиры в Алматы

Общество, Образование
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Сегодня министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек по поручению главы государства торжественно вручил сертификаты на 10 квартир молодым ученым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

Фото: Министерство науки и высшего образования

В целях исполнения поручения главы государства, для оказания поддержки и повышения социального статуса ученых, а также для стимулирования притока молодых кадров в науку Республиканской комиссией определен список молодых ученых организаций, подведомственных госорганам для предоставления квартир в Алматы.

Министр Саясат Нурбек в ходе встречи с молодыми учеными отметил, что развитие науки и инноваций является одним из основных приоритетов экономического курса страны. При поддержке главы государства в сфере науки произошли значительные изменения.

«Глава государства подписал закон «О науке и технологической политике». В результате конкурсов на грантовое финансирование исследований молодых ученых реализуются 1 500 проектов. Ежегодно в ведущих научных центрах мира проходят стажировки 500 казахстанских ученых. В ближайшие два года количество грантов, выделяемых на исследования молодых ученых, будет увеличено. Социальная поддержка научных кадров позволит не только поддержать существующих специалистов, но и привлечь новое поколение молодых ученых, готовых внести свой вклад в научно-технический прогресс. Увеличение числа молодых ученых, в свою очередь, способствует развитию науки, коммерциализации результатов исследований и созданию новых экономических кластеров», - сказал Саясат Нурбек.

Заведующая лабораторией материаловедения Национального центра космических исследований и технологий Лаура Мустафа, выступая в ходе встречи от имени молодых ученых, поблагодарила за оказываемую поддержку, за расширение программ и возможностей для молодых специалистов в реализации научно-инновационных проектов.

Сегодня в числе тех, кто получил долгожданный сертификат на новую квартиру, оказалась семья ученых. Айдар Молдажанов и Акмарал Кульмахамбетова – доктора философии, PhD.

«Трудно выразить словами, насколько мы счастливы. Благодарим за такую возможность! Теперь молодые ученые могут больше времени уделять науке, не отвлекаясь на решение жилищного вопроса», - поделились они.

Министерством науки и высшего образования РК с мая месяца текущего года ведется работа по формированию списка молодых ученых, (до 40 лет включительно) нуждающихся в жилье. От научных организаций и вузов, подведомственных госорганам, расположенных в городе Алматы, поступили около 300 заявок.

В завершение встречи министр отметил, что в целях поддержки молодых ученых ведомство будет осуществлять эту работу поэтапно, посредством таких конкретных мер будет продолжена работа по поддержке науки и научного сообщества страны.

Отметим, 31 мая 2024 года глава государства вручил жилищные сертификаты 10 молодым ученым города Алматы. Кроме того, 19 октября 2023 года между Министерством науки и высшего образования РК и АО «Отбасы банк» подписано соглашение о сотрудничестве по программе льготного кредитования молодых ученых на 2023-2027 годы. В настоящее время по данной программе льготное жилье получили 290 молодых ученых.

#ученые #Миннауки #квартиры президент

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