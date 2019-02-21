Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 февраля

страны. Временно исполнять обязанности главы Кабмина РК будет Аскар Мамин, передает

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Принять отставку правительства Республики Казахстан. 2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича. 3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства. 4. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", – говорится в сообщении на сайте Главы государства.Аскар Мамин родился 23 октября 1965 года. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт и Российскую экономическую академию имени Плеханова. Возглавлял АО "Қазақстан Темір Жолы", занимал должности акима Астаны и министра транспорта и коммуникаций. С сентября 2016 года был первым вице-премьером.