Кадровые назначения
Исполняющим обязанности Премьер-министра РК стал Аскар Мамин
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 21 февраля подписал Указ об отставке Правительства страны. Временно исполнять обязанности главы Кабмина РК будет Аскар Мамин, передает Kazpravda.kz.

"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Принять отставку правительства Республики Казахстан. 2. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича. 3. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства. 4. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания", – говорится в сообщении на сайте Главы государства.

Аскар Мамин родился 23 октября 1965 года. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт и Российскую экономическую академию имени Плеханова. Возглавлял АО "Қазақстан Темір Жолы", занимал должности акима Астаны и министра транспорта и коммуникаций.  С сентября 2016 года был первым вице-премьером.

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