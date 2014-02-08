Использовать научный потенциал

В документе определяются такие важные направления внутренней политики, как диверсификация, индустриально-технологическое развитие и повышение конкурентоспособности национальной экономики, поэтапный переход страны на «зеленый» путь развития и вхож­дение в число 30 самых развитых государств мира. Вместе с тем особо подчеркнуты сохранение национально-культурной самобытности и следование собственному пути дальнейшего развития государства, что очень важно в современную эпоху глобализации. В поисках цивилизованного способа сохранения национальной самобытности можно найти примеры, когда глобализация и самобытность мирно и разумно сосуществуют. Многие страны Востока, восприняв американо-европейскую массовую культуру, сохранили свои традиции. Да, Восток исторически более замкнут и консервативен, но можно привести в качестве примера и западные страны, такие как Англия, где обычаи многовековой давности остаются повседневной реальностью, или как Швеция, которая бережно относится к национальным ценностям.

Наша страна имеет исторические и духовные связи с государствами Среднего и Ближнего Востока и заинтересована в стабильном и устойчивом развитии этого региона. Очень важное значение придается укреплению азиатского вектора внешней политики, где будет активизировано торгово-экономическое и инвестиционно-технологическое сотрудничество со странами Восточной, Южной, Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. Уделяется приоритетное внимание расширению географии отношений и со странами Африканского континента.

Концепция ставит глобальные задачи и перед университетским образованием. Она, безусловно, будет определять траекторию развития в этой сфере, с ней будут связаны наши образовательные программы.

Нам необходимо постоянное укрепление аналитического потенциала внешнеполитического ведомства РК путем привлечения к обсуждению актуальных проб­лем международных отношений широкого круга независимых политологов, экспертов и ученых профильных академических и учебных заведений. Научный потенциал страны должен активно участвовать в аналитической, планово-стратегической и исследовательской работе по проблемам международных отношений.

Баян ДЖУБАТОВА,

декан факультета востоковедения КазНУ им. Аль-Фараби, доктор филологических наук, профессор