Использовать все возможности

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Игорь Прохоров

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) казахстанцы проходят высокотехнологичные обследования.

За первый квартал этого года диагностику в Центре ядерной медицины, открытом на базе больницы Медицинского центра Управления делами Президента, за счет ГОБМП прошли более 2 000 человек. 94% пациентов, обратившихся за высокотехнологичными ПЭТ⁄КТ-исследованиями, прошли их бесплатно.

Как рассказала руководитель Центра ядерной медицины, док­тор медицинских наук Айгуль Садуакасова, такие исследования проводятся в режиме диагностики всего тела и очень востребованы, а очередь на них составляет больше трех месяцев. И медики стараются использовать каждую возможность, чтобы принять как можно больше пациентов.

Центр ядерной медицины БМЦ УДП является единственной клиникой в Казахстане, где при проведении ПЭТ⁄КТ-исследований применяется шесть радиофармпрепаратов. Все они уникальны и направлены на диагностику определенных злокачественных заболеваний. В этом году коллектив центра планирует ввести в производство еще два таких новых препарата: для диагностики различных видов опухолевого поражения головного мозга, а также для оценки эффективности проведенного хирургического и лучевого лечения.

#здравоохранение #медицина #обследование #ГОБМП #БМЦ УДП

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