Исследование: маска Тутанхамона предназначалась для Нефертити

Знаменитая золотая погребальная маска Тутанхамона изначально предназначалась для царицы Нефертити. Такое заявление сделал бывший куратор отделения Древнего Египта в Британском музее, археолог Николас Ривз, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на The Independent
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На это, по словам ученого, указывают два факта. Во-первых, в сентябре 2015 года на маске обнаружили ретушированную печать с именем царицы Нефертити. Во-вторых, уши на золотой маске проколоты, а это характерно для масок, которые предназначались для детей и женщин.
Данное открытие удалось сделать благодаря случайному повреждению маски – от нее отпала бородка. В январе этого года ученые начали восстановительные работы.
До сих пор археологи не знают, где покоятся останки самой Нефертити.
Однако ранее Ривз высказал предположение, что погребение древнеегипетской великой царицы располагается в тайнике внутри гробницы фараона Тутанхамона. Как считает археолог, к тайному захоронению Нефертити ведут дверные проемы, замаскированные в одной из стен гробницы Тутанхамона.
Гробница Тутанхамона, расположенная в "Долине царей" возле Фив, известна тем, что оказалась почти нетронутой древними грабителями и сохранилась до наших дней. Она была найдена в 1922 году, после чего археологи получили в свое распоряжение около 2 тыс. исторических артефактов.
Если в комнате, которую древние архитекторы скрыли от людских глаз, действительно будут найдены останки Нефертити, это станет величайшим открытием археологии XXI века.
Нефертити – главная супруга древнеегипетского фараона XVIII династии Эхнатона (ок. 1351–1334 до н. э.), время правления которого ознаменовалось крупномасштабной религиозной реформой.
По одной из версий египтологов Тутанхамон был сыном Эхнатона и пасынком Нефертити. Он вступил на трон в 10 лет, умер в 19 лет.