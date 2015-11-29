Исследование: маска Тутанхамона предназначалась для Нефертити

Культура
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Знаменитая золотая погребальная маска Тутанхамона изначально предназначалась для царицы Нефертити. Такое заявление сделал бывший куратор отделения Древнего Египта в Британском музее, археолог Николас Ривз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Independent.

На это, по словам ученого, указывают два факта. Во-первых, в сентябре 2015 года на маске обнаружили ретушированную печать с именем царицы Нефертити. Во-вторых, уши на золотой маске проколоты, а это характерно для масок, которые предназначались для детей и женщин.

Данное открытие удалось сделать благодаря случайному повреждению маски – от нее отпала бородка. В январе этого года ученые начали восстановительные работы.

До сих пор археологи не знают, где покоятся останки самой Нефертити.

Однако ранее Ривз высказал предположение, что погребение древнеегипетской великой царицы располагается в тайнике внутри гробницы фараона Тутанхамона. Как считает археолог, к тайному захоронению Нефертити ведут дверные проемы, замаскированные в одной из стен гробницы Тутанхамона. 

Гробница Тутанхамона, расположенная в "Долине царей" возле Фив, известна тем, что оказалась почти нетронутой древними грабителями и сохранилась до наших дней. Она была найдена в 1922 году, после чего археологи получили в свое распоряжение около 2 тыс. исторических артефактов.

Если в комнате, которую древние архитекторы скрыли от людских глаз, действительно будут найдены останки Нефертити, это станет величайшим открытием археологии XXI века.

Нефертити – главная супруга древнеегипетского фараона XVIII династии Эхнатона (ок. 1351–1334 до н. э.), время правления которого ознаменовалось крупномасштабной религиозной реформой.

По одной из версий египтологов Тутанхамон был сыном Эхнатона и пасынком Нефертити. Он вступил на трон в 10 лет, умер в 19 лет.

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