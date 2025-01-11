Историческое «золото» во фристайл-акробатике завоевал Динмухаммед Райымкулов

Фото: Минтуризма и спорта РК

На молодежном чемпионате мира по фристайлу, проходящем на горнолыжном курорте «Шымбулак», Динмухаммед Райымкулов принес Казахстану золотую медаль в фристайл-акробатике.

В финале казахстанский спортсмен продемонстрировал выдающийся результат, набрав 104,52 балла и заслуженно завоевал победу. Это «золото» стало историческим — первым для Казахстана на молодежном чемпионате мира в фристайл-акробатике.

Серебряная медаль перешла к китайскому спортсмену Юйхэн Яну, набравшему 101,79 балла, а почетную «бронзу» получил его соотечественник Чжичен Ян с результатом 94,82 балла.