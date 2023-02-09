История о Сыганаке

Произведением науки с вручением Свидетельства о внесении сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, признан научный проект учениц Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Туркестана. Учащиеся 8 класса Одина Турсункулова и 9 класса Нургуль Жарылкап вместе со своими педагогами – учителями истории Бакытжаном Дукенбаем, географии – Сериком Жолдасовым и математики – Эльдаром Абдушукуровым возрождают историю Сыганака.

Авторское свидетельство стало для них лучшей наградой за работу над научным проектом «Значение средневекового города Сыганак на Великом Шелковом пути». Школьницы признаются, что история Сыганака чрезвычайно увлекательна и, погрузившись в нее, они узнали много нового, хотя добывать сведения о древнем городе приходилось буквально по крупицам.

– Научных данных о Сыганаке, который был единственным портом Дешт-и Кыпчакской степи, слишком мало в письменных источниках, – говорит Нургуль Жарылкап. – Собрав всю информацию, включая результаты архео­логических раскопок, мы создали виртуальную версию – 3D-модель города. Мы хотели показать казахстанской молодежи его величие и расцвет.

Интерес к изучению древнего населенного пункта начался с истории Ак Орды. В ходе исследования было установлено, что город является важным политическим центром как для Дешт-и Кыпчакской степи, так и для тюркских народов. Кроме того, из истории известно, что географическое положение позволило Сыганаку стать политическим центром.

Имеются сведения о захоронении исторических личностей в окрестностях главного города казахской степи, в том числе казахских ханов. Сейчас на этом месте ведутся археологические раскопки. Именно они позволили ученым узнать о местонахождении Синего мавзолея, расположенного недалеко от города.

В проекте школьниц использованы данные, представленные в трудах персидских и японских историков. В частности, сведения, содержащиеся в «Михман-наме-ибухар» персидского историка Фазлаллаха ибн Рузбихана и в работе японского историка Хироюки Нагамине «Сыганак как порт и город Мавзолей Дашт-и Кыпчака: период от правления левого края жошидов до образования Казахского ханства».

Над научным проектом ученицы НИШ работали больше года. Большую часть времени они отвели изучению источников, анализу и обобщению полученной информации.

– Планировку города в 3D-формате сделали за месяц, – рассказывает Одина Турсункулова. – На изготовление каркаса и курганов, сборку модели ушло две недели. Основой для 3D-макета послужили данные, изложенные в научном исследовании. Модель демонстрирует «жизнеспособность» древнего города, отображает исторические события с помощью цифровых технологий.

Свои первые шаги в 3D-моделировании Одина сделала, занимаясь в школьном кружке «3D-моделирование» и Sketch-Up. Юные исследователи не сомневаются, что макет Сыганака станет одним из исторически значимых объектов развития туризма в регионе.

Руководители проекта – учителя Бакытжан Дукенбай, Серик Жолдасов и Эльдар Абдушукуров отмечают увлеченность школьниц, их стремление передать для будущих поколений значение древнего города Сыганака.