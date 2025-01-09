История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Жанна Уразбахова считает, что экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев не позволил гражданской супруге уехать из ресторана на такси   

Фото: instagram.com/advokatzhanna/

Адвокат вспомнила о случайном знакомстве с водителем, приехавшим на вызов в ночь убийства Салтанат Нукеновой в Гастроцентр, сообщает Kazpravda.kz 

«В июле ездила в Астану в Верховный суд. Вышла из отеля и села в такси. И тут таксист мне говорит, что узнал меня. Это прямо знак, потому что ему есть что рассказать», – написала она в Instagram.

Как оказалось, мужчина неожиданно стал свидетелем серьезной потасовки между Бишимбаевым и Нукеновой на улице у Гастроцентра.

«Девушка пыталась сесть в такси, но мужчина, стоявший рядом, держал ее за локоть и не давал сесть в машину. Она не могла вырваться. Таксист понял, что между ними конфликт, и хотел вмешаться. Однако в этот момент пассажирскую дверь открыл мужчина, начал грубо материться и заявил, что это его жена и она никуда не поедет. Он кричал: «Это мой ресторан! Ты знаешь, кто я?» Он так матерился, что таксист не выдержал и хотел выйти, но в это время к ним подошел охранник гастроцентра и сказал водителю такси: «Уезжайте, пожалуйста, он наш шеф, не надо никаких разборок», – рассказала адвокат в соцсетях.

В итоге водителю пришлось уехать. Однако предварительно он написал коллегам сообщение в рабочий чат о встрече с буйным клиентом.

«Дальше, как он мне рассказывает, в районе с 7-8 часов утра ему снова пришел вызов в Гастроцентр. Он приехал, но прождав 15 минут, уехал. Никто уже не вышел», – заключила Жанна Уразбахова.  

Напомним, 13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы.

Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. 

#убийство #таксист #адвокат #история #детали #Салтанат Нукенова #Жанна Уразбахова

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