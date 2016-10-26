​IT и космос

Свежий выпуск
439
Вадим МАХИН, Алматы

Китайская инженерная академия, основанная в Пекине 3 июня 1994 года, является высшим учреждением инженерного сектора КНР, она консультирует научные организации, образовательные учреждения и непосредственно Государственный совет. Членами академии избираются ведущие эксперты в области науки и техники, сделавшие выдающиеся инженерные достижения и внесшие вклад в инженерное дело Китая.

Чен Зуонин в настоящее время является членом центрального комитета КПК, она лауреат двух государственных премий за вклад в научно-технический прогресс страны, в 2001 году избрана академиком, с 2010 года – вице-президент Китайской инженерной академии. В нашу страну прибыла в качестве главы представительной делегации академии КНР.

Встреча с делегацией КНР проходила в рамках реализации договоренностей глав двух государств: Нурсултана ­Назарбаева и Си Цзиньпина, которые были достигнуты в сентябре нынешнего года во время рабочего визита Президента Казахстана в Пекин.

Нынешняя встреча с китайской делегацией является логическим продолжением встреч на высоком уровне, отметил на открытии встречи президент Национальной инженерной академии РК Бакытжан Жумагулов. В прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве между академиями, что стало новым стимулом в укреплении и развитии двусторонних отношений. Например, только за минувшее полугодие объем казахстанских перевозок по евразийскому трансконтинентальному коридору увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Алматы создана Логистическая международная компания Казахстана, которая является дочерней компанией Китайской инженерной железнодорожной корпорации, что, несомненно, позитивно отразится на укреплении логистики в широком смысле. Более того, на территории нашей страны идет строительство современных предприятий, это – 51 объект, два из которых уже построены, сооружение четырех – на сумму 2,5 млрд долларов – завершится до конца года.

В этом месяце китайская делегация посетила Россию и Беларусь. Показательно, что завершающую встречу в поездке по странам СНГ она проводит в Национальной инженерной академии РК. Все это способствовало конструктивным переговорам с делегацией Инженерной академии Китая.

Основными темами заcедания стали информационная безо­пасность, BigData и интернет вещей, которые сегодня являются актуальными направлениями. На встрече подчеркивалось, что Национальная инженерная академия РК координирует работу своих членов по стратегическим направлениям науки, в том числе по обеспечению информационной безопасности, разработке мобильных робототехнических комплексов, включая заказы оборонной промышленности.

В Казахстане создается высокотехнологичная космическая отрасль. В частности, завершено создание национальной космической системы связи и вещания KazSat, которая располагает двумя космическими аппаратами KazSat-2 и KazSat-3, а также наземным и резервным наземным комплексами управления. За счет предоставления услуг аренды аппарата KazSat-2 произведено импортозамещение на сумму более 5 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию KazSat-3 позволил полностью удовлетворить потребности страны в услугах космической связи. В 2015 году за счет использования спутника KazSat-2 был получен доход в размере 2,4 млрд тенге, а благодаря KazSat-3 – 883 млн тенге.

Кроме этого, завершено создание космической системы дистанционного зондирования Земли двумя оптическими космическими аппаратами. Это позволило получить оперативный доступ к данным для решения задач сельского хозяйства и природопользования, геодезии, картографии, обороны и национальной безопасности. Появление высокоточных спутниковых систем, отмечали участники встречи, дает отечественным разработчикам новый импульс в развитии информационных технологий.

Члены делегации Инженерной академии Китая и ученые Казахстана выразили уверенность, что подобные встречи будут способствовать дальнейшей совместной плодотворной работе, укрепят творческое научное сотрудничество двух стран.

Популярное

Все
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Сразу три стихии подчинили себе юные конструкторы из Костаная
Банк и кредит. Как бы басня
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
В Астане открылся сезон автомотоспорта
В Кызылорде прошел уникальный спектакль на казахском языке, поставленный новым инклюзивным театром «Arman»
В учебно-методическом центре «Тiл» создают все условия для эффективного изучения государственного языка
В Казахстане последний звонок прозвенел для 172 тыс. выпускников 11-х классов
Чемпионат отваги, духа и добра
Смертельное ДТП в Актюбинской области: скончался ещё один пострадавший
Королевскую свадьбу празднует Иордания
Лионель Месси покидает ПСЖ
Военные альпинисты Казахстана и Италии обменялись опытом горной подготовки
Вьюга заглянула в дверь
Шесть студенческих общежитий с риском срыва сроков строительства выявили в РК
Не будет скуки, если заняты руки!
Несвободная зона?
Вот так ботулизм!
Норки счет любят
Вице-премьер посетил мероприятие для особенных детей
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Музей вернул народу имена
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
У 50 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки на ЕНТ
В Пекине презентовали сборник популярных казахских песен на китайском языке
"Астане угрожает дефицит теплоэнергии" – мажилисмен Саиров
Обвиняемый в избиении жены директор школы в ЗКО получил предписание
В Актюбинской области готовятся к нашествию саранчи
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб
Запланированная неэффективность
Природный пожар в Абайской области локализован
Али Кабдулла нокаутировал бразильца в престижном промоушне
Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане
Международные эксперты оценили кредитный рейтинг Казахстана
"Приоритет нужно отдавать насыщению внутреннего рынка" – Смаилов
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)

Читайте также

Современную скейт-площадку построят для детей из «Детской д…
В районе «Сарыарка» в Астане открыли новые благоустроенные …
Цвета родного неба
Неотъемлемые атрибуты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]