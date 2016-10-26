​IT и космос

Китайская инженерная академия, основанная в Пекине 3 июня 1994 года, является высшим учреждением инженерного сектора КНР, она консультирует научные организации, образовательные учреждения и непосредственно Государственный совет. Членами академии избираются ведущие эксперты в области науки и техники, сделавшие выдающиеся инженерные достижения и внесшие вклад в инженерное дело Китая.

Чен Зуонин в настоящее время является членом центрального комитета КПК, она лауреат двух государственных премий за вклад в научно-технический прогресс страны, в 2001 году избрана академиком, с 2010 года – вице-президент Китайской инженерной академии. В нашу страну прибыла в качестве главы представительной делегации академии КНР.

Встреча с делегацией КНР проходила в рамках реализации договоренностей глав двух государств: Нурсултана ­Назарбаева и Си Цзиньпина, которые были достигнуты в сентябре нынешнего года во время рабочего визита Президента Казахстана в Пекин.

Нынешняя встреча с китайской делегацией является логическим продолжением встреч на высоком уровне, отметил на открытии встречи президент Национальной инженерной академии РК Бакытжан Жумагулов. В прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве между академиями, что стало новым стимулом в укреплении и развитии двусторонних отношений. Например, только за минувшее полугодие объем казахстанских перевозок по евразийскому трансконтинентальному коридору увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Алматы создана Логистическая международная компания Казахстана, которая является дочерней компанией Китайской инженерной железнодорожной корпорации, что, несомненно, позитивно отразится на укреплении логистики в широком смысле. Более того, на территории нашей страны идет строительство современных предприятий, это – 51 объект, два из которых уже построены, сооружение четырех – на сумму 2,5 млрд долларов – завершится до конца года.

В этом месяце китайская делегация посетила Россию и Беларусь. Показательно, что завершающую встречу в поездке по странам СНГ она проводит в Национальной инженерной академии РК. Все это способствовало конструктивным переговорам с делегацией Инженерной академии Китая.

Основными темами заcедания стали информационная безо­пасность, BigData и интернет вещей, которые сегодня являются актуальными направлениями. На встрече подчеркивалось, что Национальная инженерная академия РК координирует работу своих членов по стратегическим направлениям науки, в том числе по обеспечению информационной безопасности, разработке мобильных робототехнических комплексов, включая заказы оборонной промышленности.

В Казахстане создается высокотехнологичная космическая отрасль. В частности, завершено создание национальной космической системы связи и вещания KazSat, которая располагает двумя космическими аппаратами KazSat-2 и KazSat-3, а также наземным и резервным наземным комплексами управления. За счет предоставления услуг аренды аппарата KazSat-2 произведено импортозамещение на сумму более 5 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию KazSat-3 позволил полностью удовлетворить потребности страны в услугах космической связи. В 2015 году за счет использования спутника KazSat-2 был получен доход в размере 2,4 млрд тенге, а благодаря KazSat-3 – 883 млн тенге.

Кроме этого, завершено создание космической системы дистанционного зондирования Земли двумя оптическими космическими аппаратами. Это позволило получить оперативный доступ к данным для решения задач сельского хозяйства и природопользования, геодезии, картографии, обороны и национальной безопасности. Появление высокоточных спутниковых систем, отмечали участники встречи, дает отечественным разработчикам новый импульс в развитии информационных технологий.

Члены делегации Инженерной академии Китая и ученые Казахстана выразили уверенность, что подобные встречи будут способствовать дальнейшей совместной плодотворной работе, укрепят творческое научное сотрудничество двух стран.