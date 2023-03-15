IT-класс просто класс!

Как отметили в Атырауском университете им. Х. Досмухамедова, в таком кабинете есть все возможности для онлайн-обучения.

– Например, можно предложить школьникам качественные видеолекции во время подготовки к ЕНТ, а для наших и иностранных студентов, обучающихся по программе академической мобильности, можно некоторые предметы преподавать онлайн. Мы представим видеокурсы, снятые учеными-преподавателями, разместим их на международных платформах, – говорит проректор университета по академическим вопросам Асхат Чукуров.

Новая студия полностью оборудована для написания ­онлайн-курсов. По словам преподавателя, доктора PhD Жазиры Шадьяровой, если раньше ее коллегам приходилось выезжать на повышение квалификации за рубеж, то теперь необходимость в этом отпала. Преподаватели могут принимать участие в международных лекциях и так же, как студенты сдавать экзамены в прямом эфире. В этом поможет IT-студия.