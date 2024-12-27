Итоги и планы

Открывая работу заседания, спикер Сената Маулен Ашимбаев от себя лично и от имени коллег выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и экипажа самолета, потерпевшего крушение в Мангистауской области. Он также напомнил, что в связи с чрезвычайной ситуацией по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева соз­дана государственная комиссия, которой были оперативно приняты все необходимые меры в рамках спасательной операции, а также будет оказываться дальнейшая поддержка пострадавшим. В интервью журналистам Маулен Ашимбаев также обратился к СМИ и общественности с просьбой дождаться результатов расследования.

– Характер этих повреждений, причины этой трагедии сейчас неизвестны. Работает специальная комиссия. Привлечены представители соответствующих структур Казахстана, Азербайджана, России. Наши специалисты работают вместе с представителями этих стран. Сразу делать какие-то выводы по фотографии – это спекуляция, необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки – это неправильно и неэтично. Это прежде всего показатель того, что те или иные люди хотят заработать для себя какие-то дивиденды, как ныне говорят, разогнать хайп на этом, что-то для себя получить, в том числе просмотры, – считает глава Сената.

В ходе рассмотрения повестки заседания Сенат одобрил поправки по вопросам государственной службы. Как отметил сенатор Мурат Кадырбек, закон направлен на приведение законодательства о государственной службе в соответствие с изложенными в его решениях правовыми позициями, а также на совершенствование законодательства в части регулирования кадровых вопросов в системе правоохранительной, воинской службы и специальных государственных органов.

Основными положениями и новеллами закона являются внедрение цифрового рейтинга, то есть показателя конкурентоспособности в правоохранительной службе.

– Цифровой рейтинг кандидата на правоохранительную службу будет учитываться при отборе и выдвижении сотрудников на руководящие долж­ности в правоохранительных органах, – пояснил депутат.

Новеллами предусмотрено изменение срока ротации сот­рудников, занимающих руководящие должности в правоохранительных органах, осуществляемого по действую­щему закону на плановой основе: 1 раз в 5 лет – на 3 года.

Кроме того, вводится внеплановая аттестация и полиграфологическое исследование, то есть «детектор лжи», для выдвижения сотрудника на вышестоя­щие руководящие должности в правоохранительных органах, а также включение проведения психолого-социологического исследования в качестве обязательного этапа аттестации сотрудника. Также в качестве этапа аттестации сотрудника вводится полиграфологическое исследование, которое будет проводиться по решению руководителя правоохранительного органа.

Совершенствуется правовое регулирование вопросов, связанных с основаниями и сроками ограничений при приеме на административную государственную службу, а также с основаниями прекращения государственной службы политическими и административными государственными служащими. Предлагается установление правового механизма реализации конституционного права на свободу труда в сфере государственной службы без каких-либо временных ограничений судьям, прекратившим полномочия по несоответствию занимаемой должности в силу профессио­нальной непригодности.

Наряду с этим сенаторы рассмотрели в двух чтениях и одоб­рили поправки в КоАП. Ими вводится такой вид админист­­ративного взыс­кания, как «общест­венные работы». Кроме того, закон предусматривает расширение круга должностных лиц, имеющих право рассматривать дела об админист­ративных правонарушениях и налагать административные взыскания.

На заключительном в этом году заседании палаты спикер Сената также подвел итоги законодательной работы за 2024 год и обозначил ключевые задачи на 2025 год. Всего в этом году, как было отмечено, в рамках реализации поручений Главы государства Парламент принял 104 закона, которые направлены на обеспечение политического и социально-экономического устойчивого развития страны, защиту уязвимых слоев населения и реализацию других важных вопросов.

– Принятые законы направлены на реализацию поручений Главы государства и дальнейшее обеспечение политического и устойчивого социально-экономического развития страны. Были охвачены такие важные сферы, как укрепление государственности, усиление защиты социально уязвимых слоев населения, развитие экономики страны, ее безопасности и повышение международного авторитета. Также в Сенате состоялись парламентские слушания по вопросам сельскохозяйственной безопасности и развития промышленного сектора, правительственный час по вопросам демографического роста и более 150 мероприятий, в чис­ле которых «круглые столы» и выездные заседания комитетов. В Правительство направлены около 180 депутатских запросов, – сообщил спикер Сената.

Маулен Ашимбаев также обозначил задачи на 2025 год. Они включают в себя усиление законодательной работы сенаторов, а также активизацию взаимодействия с регионами.

– Несмотря на календарное завершение года, работа депутатского корпуса продолжает­ся. Уже с завтрашнего дня сенаторы выедут по регионам для проведения встреч с населением. В ходе поездок депутаты должны уделять особое внимание актуальным вопросам, которые беспокоят граждан. Также следует активно разъяс­нять значение и нормы принятых законов. В следующем году Сенат рассмотрит новые Бюджетный, Налоговый, Водный и Строительный кодексы, разработанные в соответствии с поручением Главы государства. Учитывая важность этих документов для нашей страны, сенаторы должны их тщательно проработать, – резюмировал Маулен Ашимбаев и приз­вал коллег объединить усилия для реализации поставленных Президентом задач.

В ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Андрей Лукин обозначил инфраструктурные проблемы на пограничных пунктах пропуска, а Галиаскар Сарыбаев акцентировал внимание на ключевых проблемах космичес­кой отрасли. Ряд инициатив по возрождению спортивной славы «Медеу» озвучила Нурия Ниязова. Жанболат Жоргенбаев приз­вал Правительство усилить государственную поддержку строительству города Алатау в Алматинской области и выделить средства из республиканского бюджета на 2025 год для реализации ряда проектов. Проблемы, связанные с качеством цифровизации мас­лихатов, обозначала сенатор Бибигуль Жексенбай.