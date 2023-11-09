Итоги PEMPAL в Казахстане

В заседании приняли участие представители 16 стран из сообщества PEMPAL (Азербайджан, Албания, Армения, Венгрия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Сербия, Северная Македония, Турция, Таджикистан, Узбекистан, Черногория, Хорватия) и представители пяти государств из сети PEMNA (Индонезия, Вьетнам, Южная Корея, Монголия и Филиппины).

В ходе встречи каждая из стран поделилась опытом работы, со­временными мерами казначейского контроля, использованием IT-технологий в казначейских операциях, прогнозированием и управлением ликвидностью.

Как было отмечено в ходе заседания, в современном мире существуют две основные тенденции развития системы казначейств: французская и англосаксонская (классическая). Французская считается одной из наиболее эффективных и инновационных.

К одной из ключевых особенностей французской модели казначейства следует отнести централизованное управление государственными финансами. Казначейство Франции ответственно за управление государственными доходами и расходами. Оно осуществляет контроль над всеми финансовыми операциями государства, включая управление государственным долгом и учет государственных средств.

Принятие решения об объединении налогового управления и казначейства произошло в 2008 году. Основанием для такой реформы послужило дублирование функций и издержки на содержание двух традиционных структур: DGI отвечал за начис­ление всех налогов (прямых и косвенных), сбор косвенных налогов, а DGCP – за сбор прямых налогов и осуществление всех расходов. Кроме того, в данной системе было сложно разобраться налогоплательщикам. Объединение функций обеспечило значительную экономию на «должностях».

Еще одним ключевым инструментом французской модели казначейства следует считать централизованную кассовую систему. Все государственные доходы и расходы проходят через единую казну, что обеспечивает более эффективное управление денежными потоками. Это также позволяет государству оптимизировать управление финансовыми ресурсами и минимизировать риски.

Следует отметить, что механизм Единого казначейского счета – Compte Unique du Trésor, или CUT (далее – ЕКС) – существует довольно давно. Все средства государства (центрального и местного уровня) размещаются и управляются на ЕКС, открытом в Центральном банке, с большим количеством субсчетов.

Доступ к ЕКС для выборки или зачисления средств имеют только государственные бухгалтеры. Запрещено использовать какой-либо иной банк, но имеется исключение (для операций особого рода) для двух других государственных банков (Caisse des Depots и Banque Postale). Объединение денежных средств – общее правило, ежедневное обнуление. При этом средства системы социального обеспечения остаются вне ЕКС. Управляются особым агентством социального обеспечения (ACOSS) банковские счета в Caisse des Depots (Специальный государственный банк).

В последние два десятилетия во Франции наблюдается процесс децентрализации⁄передачи полномочий в области расходов, которая осуществляется путем делегирования полномочий в области расходов от Минфина⁄казначейства бюджетным организациям с использованием элемента англосаксонской модели. Во французской модели основной упор сделан на закреп­лении всех функций в законодательстве, а в англосаксонской – на основе принципов.

Англосаксонская модель – тип местного самоуправления, в котором действует принцип, согласно которому муниципальные органы вправе совершать лишь те действия, что прописаны законом. Все иные считаются совершенными с превышением полномочий и могут быть признаны неправомерными.

В основном данный метод применяется в странах с англосаксонской правовой и культурной традицией, таких как Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Эта модель характеризуется высокой степенью независимости и профессионализма казначейства, а также акцентом на эффективность и прозрачность в управлении государственными финансовыми ресурсами.

Одним из основных принципов англосаксонской модели считается независимость казначейства. Это означает, что казначейство действует автономно от политического влияния, что позволяет ему принимать решения, основанные на исключительно экономических соображениях.

Таким образом, налогово-бюджетная политика разрабатывается в стратегических интересах страны, а не зависит от кратко­срочных политических целей. Более того, англосаксонская модель делает упор на подот­четность. Казначейство несет ответственность за прозрачное управление государственными финансами.

На сегодняшний день большинство стран не используют в чистом виде только одну конкретную модель – англосаксонскую либо модель казначейства на примере Франции, чаще встречаются смешанные модели систем казначейств с централизованными и децентрализованными функциями управления государственными финансами. В Казахстане практикуется модель казначейства, схожая с французской.

Что касается проблемы бюджетного контроля и управления рисками, рассмотренными в ходе пленарного заседания казначейского сообщества (КС) PEMPAL, то участники встречи в большинстве своем сошлись на том, что управление рисками – это управление влиянием неопределенности для лучшего обеспечения достижения поставленных целей.

Традиционная роль казначейства раньше заключалась в контроле, который считался прямым инструментом обеспечения правомерности проведения платежей до их перечисления конечным получателям. Но сегодня роль казначейства – это путь от «стражника» к «оценщику рисков», то есть казначейство становится ключевым органом, стратегически ориентированным на риски.

Большинство стран PEMPAL и PEMNA (в т. ч. согласно рекомендациям Всемирного банка) стремится к переходу с текущего казначейского контроля на риск-ориентированную систему казначейского контроля. На пленарном заседании PEMPAL в вопросе управления риском и ликвидностью более подробно была рассмотрена всеохватывающая система Индонезии. Большой интерес участников встречи вызвала также информация о последних тенденциях развития системы dBrain Южной Кореи в казначейских операциях.

Система dBrain является критически важной информационной инфраструктурой. По своему охвату, функциональным возможностям и степени интеграции она известна в качест­ве одной из самых современных

ИСГУФ (Информационная служба по государственным финансам) третьего поколения. Система работает ежедневно и круглосуточно. Полноценный запуск dBrain был осуществлен в январе 2022 года.

Также специалистами Казначейского сообщества был высоко оценен опыт Азербайджана в части проведения платежей в Системе информационно прозрачного банковского обслуживания (Open Banking) и реализация проекта «Цифровые казначейские обязательства» Центрального казначейства МФ Кыргызской Республики.

На заседании Казначейского сообщества было уделено особое внимание использованию искусственного интеллекта (ИИ) в казначейской системе. По мнению экспертов, ИИ революционирует систему казначейства, предоставляя расширенные возможности автоматизации, анализа данных и принятия решений.

Алгоритмы искусственного интеллекта могут анализировать огромные объемы финансовых данных в режиме реального времени, выявляя закономерности, аномалии и потенциальные риски. Это помогает специалистам казначейства принимать обоснованные решения относительно управления денежными средствами, прогнозирования ликвидности, снижения рисков и инвестиционных стратегий. Чат-боты и виртуальные помощники на базе ИИ также улучшают обслуживание клиентов, обеспечивая мгновенную поддержку.

Информационные технологии и искусственный интеллект значительно изменили казначейские операции. Они обладают высокой эффективностью, точностью и возможностями принятия решений. Инструменты на базе искусственного интеллекта автоматизируют «ручные» задачи, улучшают управления рисками и оптимизируют управление денежными средствами.

В целом использование информационных технологий и искусственного интеллекта в казначейских операциях доказало высокую эффективность и, как ожидается, продолжит стимулировать инновации в этой области.

Необходимо отметить, что проведение таких мероприятий, как пленарное заседание казначейского сообщества (КС) PEMPAL, на сегодняшний день видится особо актуальным, поскольку изучение бюджетной системы зарубежных стран и обмен международным опытом способствуют развитию отечественной бюджетной системы в целом и казначейской деятельности в частности.